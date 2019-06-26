كوريا الشمالية تصف تمديد أمريكا للعقوبات بأنه "عمل عدائي"

منشور 26 حزيران / يونيو 2019 - 06:39
كوريا الشمالية تصف تمديد أمريكا للعقوبات بأنه "عمل عدائي"

وصفت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ الأربعاء، تمديد الولايات المتحدة للعقوبات على كوريا الشمالية قبل أيام بأنه عمل عدائي وتحد صريح للقمة التاريخية التي عقدت بين البلدين في سنغافورة العام الماضي.

ومدد البيت الأبيض الأسبوع الماضي لمدة عام آخر ستة أوامر تنفيذية تتضمن العقوبات المفروضة على برنامج كوريا الشمالية النووي وبرنامجها الصاروخي.

ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، لم يتم الكشف عن شخصيته العقوبات بأنها “مظهر من مظاهر الأعمال العدائية الأكثر تطرفا” وذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية. (رويترز)

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