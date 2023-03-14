كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان

البوابة - ردت كوريا الشمالية بطريقتها الخاصة على المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، وأطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان.

وأكدت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إطلاق الصاروخين، مشيرة إلى أنه تمت عملية الإطلاق من منطقة جانغيون في مقاطعة هوانغهاي الجنوبية بين الساعة 7,41 (22,41 ت غ) والساعة 7,51 باتجاه بحر الشرق"

وقال هيئة الأركان، في بيان لها، إن القوات المسلحة لكوريا الجنوبية، رفعت من جهوزيتها واستعداداتها تحسبا لأي عمليات إطلاق أخرى، وذلك في في إطار التعاون الوثيق بين سيؤول وواشنطن.

وتجري القوات العسكرية الأمريكية من جهة، وقوات كوريا الجنوبية من جهة أخرى، مناورات مشتركة تعد الأوسع نطاقا بين قوات البلدين منذ 5 سنوات، تلك المناورات التي انطلقت يوم الاحد الماضي، وتستمر لمدة 10 أيام على الأقل.

ويقول الحلفاء أن تلك المناورات المشتركة، تركز على "البيئة الأمنية المتغيرة"، بسبب العدوانية المضاعفة لكوريا الشمالية، التي انتقدت تدريبات الحليفين.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إنّ هذه المناورات تتضمّن تدريبات "لزمن الحرب من أجل صدّ هجمات كوريا الشمالية المحتملة والقيام بحملة استقرار في الشمال".

يشار إلى أنه عشية تدريبات "درع الحرية" المشتركة بين واشنطن وسيؤول، أطلقت بيونغ يانغ صاروخي كروز من غواصة، وقالت إن الهدف اختبار "وسائلها للردع النووي في أماكن مختلفة".