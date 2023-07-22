كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر

تشهد شبه الجزيرة الكورية تصيدا جديدا، مع إعلان هيئة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر.

وأفادت وكالة "يونهاب" الرسمية، نقلاً عن جيش كوريا الجنوبية، بأن عملية الإطلاق حدثت نحو الساعة 4:00 بالتوقيت المحلي (19:00 ت غ الجمعة).

يأتي هذا الإطلاق بعد ثلاثة أيام فقط من إطلاق كوريا الشمالية صاروخين بالستيين في البحر الأصفر، وسط تصاعد التوترات في المنطقة، حيث تقوم الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية حاليًا بتقييم عملية الإطلاق الأخيرة.

وقبل ذلك بأيام قليلة، أفادت وكالة "يونهاب" أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا جديدًا باتجاه البحر قرب اليابان. وكانت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أكدت ذلك ولكنها لم تقدم تحليلاً لنوع الصاروخ بعد.

تنشط هذه التصاعدات في ظل تدهور العلاقات بين الكوريتين إلى مستويات أدنى، حيث توقف الحوار وأعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بلاده دولة نووية ودعا إلى تعزيز تطوير الترسانة العسكرية، بما في ذلك الأسلحة النووية التكتيكية.

على صعيد آخر، اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في نيسان/أبريل الماضي على قرار أميركي بزيارة غواصة بحرية مزودة بصواريخ باليستية مسلحة نوويًا، كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ الثمانينيات، ولكن لم يتم تحديد جدول زمني لهذه الزيارة.

يأتي هذا الاتفاق في إطار خطة لتعزيز نشر الأصول الاستراتيجية الأميركية بهدف الرد بشكل أكثر فعالية على "تهديدات" كوريا الشمالية واختباراتها للأسلحة، وذلك في الدفاع عن حليفتها كوريا الجنوبية.

