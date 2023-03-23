كوريا الشمالية تطلق 4 صواريخ كروز

البوابة - تدرس كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بشكل تفصيلي، الصواريخ الأربعة التي أطلقتها كوريا الشمالية أمس الأربعاء، لتحليلها والتأكد من مواصفاتها.

وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ-سوب، خلال جلسة برلمانية للجنة الدفاع الوطني الخميس، إن كوريا كوريا الشمالية أطلقت 4 صواريخ كروز أمس، وأجرينا التحليل الأولي، وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدرسانه بطريقة أكثر تفصيلا.

ولم يخف لي جونغ-سوب، التقدم الملحوظ الذي حققته كوريا الشمالية، في تقنيات تصغير رأس حربي نووي وتركيبه بأسلحة تكتيكية.

ورصدت هيئة الأركان المشتركة في سيئول، صباح الأربعاء،عمليات إطلاق صواريخ متعددة من مدينة هامهونغ شرقي كوريا الشمالية.