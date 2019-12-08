كوريا الشمالية تعلن عن تجربة عسكرية “مهمة جدا”

أعلنت كوريا الشمالية، الأحد، إجراء تجربة مهمة للغاية، من شأنها تغيير الوضع الاستراتيجي للبلاد.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) الرسمية، إن مناورات جرت في موقع “Sohae” لإطلاق الصواريخ، الذي وعدت بيونغ يانغ بإغلاقه خلال المحادثات الأخيرة مع الولايات المتحدة.

وأضافت أن التجربة أسفرت عن نتائج إيجابية، وستساهم في تغيير الوضع الاستراتيجي لكوريا الشمالية.

ولم تكشف الوكالة عن نوع الأسلحة والذخائر التي استخدمت في المناورات.

وتأتي هذه التجربة تزامنا مع استمرار المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ببطء منذ فبراير/ شباط الماضي.

وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قمة تاريخية للمرة الأولى مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ- أون، في 12 يونيو/ حزيران 2018، بسنغافورة.

واتفق الطرفان في القمة على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وإرساء سلام دائم في المنطقة.

والقمة الثانية، جمعت الطرفين يومي 26 و27 فبراير/ شباط 2019 في العاصمة الفيتنامية هانوي، إلا أنها فشلت بالتوصل إلى اتفاق.

وعقب القمة الثانية، وصلت المفاوضات بين الجانبين إلى طريق مسدود.

وآخر مرة التقى فيها ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي، كان في 30 يونيو/ حزيران الماضي، في الخط المنزوع من السلاح بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية، حيث اتفقا على استئناف المفاوضات بين البلدين. (الأناضول)