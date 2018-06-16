كوريا الشمالية تلطف الاجواء مع جارتها الجنوبية

كوريا الشمالية تخطب ود جارتها بـ"إجراءات جديدة"

تعتزم كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية مناقشة استعادة رفات الجنود، الذين قتلوا خلال الحرب بين البلدين (1950-1953) وإزالة الألغام الأرضية في المنطقة الحدودية المنزوعة السلاح.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء في كوريا الجنوبية عن مصدر حكومي قوله إن هذا الملف سيكون على طاولة النقاش خلال جولة من المحادثات العسكرية من المتوقع أن تعقد في أواخر هذا الشهر.

وستعمل الكوريتان على تشغيل خط اتصال بين السفن البحرية في البحر الأصفر، ومن المقرر أن تستعيدان بالكامل قنوات الاتصال العسكرية الغربية والشرقية.

ويأتي ذلك في إطار اتفاق تم التوصل إليه خلال الاجتماع على مستوى الجنرالات، وهو الأول منذ أكثر من عقد من الزمن، حسبما ذكر المصدر.

وجاءت هذه الخطوات في الوقت الذي تسعى الكوريتان لتنفيذ اتفاقية القمة بينهما في 27 أبريل، والتي تدعو إلى بذل جهود مشتركة للتخفيف من حدة التوترات العسكرية والقضاء عمليا على خطر الحرب.