كوريا الشمالية.. زلزال رابع يضرب موقعا للتجارب النووية

ضرب زلزال رابع خلال أقل من اسبوع، اليوم الثلاثاء، منطقة قريبة من موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 2.5 على مقياس ريختر، على بعد 38 كيلومترا شمال وشمال غرب كيلجو، بإقليم هام-غيونغ الشمالي في الساعة 6:52 صباحا، وفقا لوكالة "يونهاب".

وقال مسؤول من وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية، أنه "تم تحليل الهزة باعتبارها زلزالا طبيعيا".

وكان مركز الزلزال عند خط عرض 41.29 درجة شمالا وخط طول 129.23 درجة شرقا على عمق 29 كم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية.

وجاء الزلزال الأخير في أعقاب زلزالين خفيفين بقوة 2.3 على مقياس ريختر أمس الاثنين، والآخر بقوة 3.1 درجة يوم الجمعة، وكلها كانت زلازل طبيعية.

ومنذ عام 1978، ضرب أكثر من 20 زلزالا بقوة درجتين أو أكثر المناطق بالقرب من "كيلجو"، وكان الزلزال الذي بلغت قوته 3.2 درجة والذي وقع في 23 سبتمبر/أيلول من عام 2017 هو أقواها.

وبشكل عام، تم الإبلاغ عن 8 زلازل بقوة درجتين أو أكثر في شبه الجزيرة الكورية هذا العام، حتى الآن.