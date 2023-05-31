كوريا الشمالية: فشل إطلاق القمر الصناعي وسقوطه في البحر

فشلت كوريا الشمالية في محاولتها لإطلاق قمر صناعي إلى الفضاء اليوم الأربعاء، حيث تعطلت المرحلة الثانية من عملية الإطلاق، مما أدى إلى سقوط الصاروخ في البحر.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن فشل الإطلاق يرجع إلى عدم استقرار المحرك ونظام الوقود في الصاروخ "شوليما-1" الجديد الذي يحمل القمر الصناعي.

من جانبها أدانت واشنطن بشدة هذه الخطوة ووصفتها بأنها زيادة للتوترات، حيث اعتبرت أن إطلاق القمر الصناعي باستخدام تكنولوجيا الأسلحة الباليستية يشكل تهديدًا لاستقرار الوضع الأمني في المنطقة وخارجها.

آدم هودج، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أكد هذا التقييم وأعرب عن قلقه إزاء تأثير هذه الخطوة على الأمن الإقليمي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن رئاسة الأركان في سيول أفادت بأن الصاروخ الكوري الشمالي اختفى بسرعة من شاشات الرادار، مما يشير إلى احتمال انفجاره في الجو أو سقوطه وتحطمه.

وفيما بعد، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه يعمل على انتشال حطام يعتقد أنه ينتمي إلى الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية صباح الأربعاء بهدف وضع قمر اصطناعي تجسسي في المدار، ولكنه تحطم في البحر بسرعة.

