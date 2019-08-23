كوريا الشمالية: مستعدون "للحوار أو المواجهة" مع أمريكا

حذرت كوريا الشمالية الولايات المتحدة، الجمعة، من مواصلة فرض عقوبات عليها، مؤكدة استعدادها للحوار أو المواجهة بالقدر نفسه.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن وزير الخارجية "ري يونج هو" قوله إن مواصلة واشنطن فرض عقوبات على بلاده تعكس "حسابات خاطئة".

وقال: "إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال تحلم بتحقيق كل شيء من خلال العقوبات فيجب علينا إما أن نتركها تواصل الحلم أو نعمل على تبديده".

وأضاف: "نحن مستعدون لكل من الحوار والمواجهة، وإذا حاولت الولايات المتحدة مواجهتنا بالعقوبات وعدم التخلي عن وضع المواجهة فسيكون ذلك سوء تقدير منها".

واتهم الوزير الكوري الشمالي أيضا نظيره الأمريكي مايك بومبيو بإلقاء "ظلال قاتمة" على المحادثات بين البلدين، وقال إن الأخير يولي طموحاته السياسية أهمية على حساب السياسة الخارجية الحالية لبلاده.

والمحادثات على مستوى فرق العمل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية متوقفة منذ فشل قمة ثانية عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في شباط/ فبراير بفيتنام.

والتقى ترامب وكيم مرة أخرى في يونيو حزيران عند الحدود بين الكوريتين واتفقا على استئناف المفاوضات، لكن ذلك لم يحدث بعد.

وتأتي تصريحات ري ردا على أخرى أدلى بها بومبيو هذا الأسبوع قال فيها إنه إذا لم تنزع كوريا الشمالية سلاحها النووي فإن الولايات المتحدة ستبقي على أقوى عقوبات في التاريخ بينما تحاول إقناع كوريا الشمالية بأن نزع السلاح هو الطريق الصحيح.

وكان المبعوث الأمريكي لكوريا الشمالية ستيفن بيجن الذي يقود المحادثات معها على مستوى فرق العمل قد وصل إلى سول يوم الثلاثاء لمناقشة المحادثات.

وتوقع كيم هيون-تشونج نائب مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي استئناف محادثات نزع السلاح النووي بين أمريكا وكوريا الشمالية قريبا وذلك بعد اجتماعه مع بيجن يوم الخميس. (رويترز)