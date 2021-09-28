كوريا تنذر اميركا بمقذوف بحري وواشنطن تدعو للحوار

اطلقت بيونغ يانغ مقذوفا عبر البحر وصفه سفير كوريا الشمالية في الأمم المتحدة بـ "الحق المشروع" لبلاده في اختبار أسلحة في مواجهة "السياسة العدائية" التي تنتهجها واشنطن وحليفتها سول.

صاروخ كوري في البحر

وقالت رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي في بيان إن الجيش الكوري الشمالي أطلق باتجاه البحر قبالة السواحل الشرقية للبلاد "مقذوفا غير محدد" فيما رجح مسؤول ياباني أن يكون صاروخا بالستيا.

ادانة اميركية

وسارعت وزارة الخارجية الأمريكية "بإدانة" التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية الثلاثاء، مطالبة في الوقت نفسه بيونغ يانغ بالانخراط في حوار.

وقالت الوزارة في بيان إن "الولايات المتحدة تدين إطلاق جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية صاروخا"، مؤكدة أن هذه التجربة الصاروخية "تشكل انتهاكا للقرارات العديدة التي أصدرها مجلس الأمن الدولي وتشكل تهديدا لجيران جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وللمجتمع الدولي".

تجربة ثالثة

وهذه ثالث تجربة صاروخية تجريها كوريا الشمالية هذا الشهر. وكانت التجربة الأولى قد جرت على صاروخ كروز بعيد المدى في حين جرت التجربة الثانية على صواريخ بالستية قصيرة المدى.

بيونغ يانغ : حقّ مشروع

وفي الوقت الذي كانت فيه سول تعلن عن رصد هذه التجربة الصاروخية الجديدة، كان سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونغ يؤكد، من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، على "الحق المشروع" لبلاده في اختبار أسلحة و"تعزيز قدراتها الدفاعية".

وقال إنه "لا يمكن لأحد أن ينكر على كوريا الشمالية حقها في الدفاع المشروع عن النفس من أجل أن تطور وتختبر وتصنع وتمتلك أنظمة تسلح"، مطالبا الولايات المتحدة بأن تكف عن "سياستها العدائية" تجاه بلاده.

وأضاف السفير "جل ما نقوم هو تعزيز قدراتنا الدفاعية الوطنية من أجل الدفاع عن أنفسنا وضمان أمن بلادنا وسلامها بشكل موثوق به".

شقيقه الزعيم تحذر

وكانت كيم يو-جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون قد لمحت السبت إلى إمكان عقد قمة بين الكوريتين بشرط "الاحترام" المتبادل و"عدم الانحياز"، وذلك غداة مطالبتها سول بنبذ "سياساتها العدائية" تجاه بيونغ يانغ.

وأتت تصريحات المسؤولة الكورية الشمالية النافذة بعدما دعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن إلى الإعلان رسميا عن انتهاء الحرب الكورية التي امتدت من 1950 إلى 1953 وانتهت بهدنة وليس بمعاهدة سلام، ما يعني أن الكوريتين لا تزالان رسميا في حالة حرب منذ أكثر من نصف قرن.