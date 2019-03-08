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كوشنر لم يطلع موظفي السفارة بالرياض تفاصيل لقاءه بابن سلمان

كوشنر لم يطلع موظفي السفارة بالرياض تفاصيل لقاءه بابن سلمان
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