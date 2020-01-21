كوشنر يزور "اسرائيل" لبحث توقيت نشر "صفقة القرن"

يصل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي وصهره، جاريد كوشنر، إلى إسرائيل، الأربعاء، للبحث مع المسؤولين الإسرائيليين في توقيت نشر خطة “صفقة القرن” الأمريكية، الهادفة إلى تسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وقال موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري الإسرائيلي، الثلاثاء، إن كوشنر سيشارك في المنتدى الدولي حول “الهولوكوست” الذي يعقد في إسرائيل، الخميس، ويرجح أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة بيني غانتس.

ويأتي وصول كوشنر بعد أن قالت المحطة الإخبارية الإسرائيلية (13) إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتخذ قرارا في الأيام القريبة المقبلة ما إذا كان سيعرض “صفقة القرن” قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في الثاني من مارس/آذار المقبل.

ونقلت المحطة عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين قولهم إن “مداولات حثيثة جرت خلال الأيام الماضية بين مستشاري ترامب حول نشر الخطة”.

وقال المسؤولون للمحطة الإخبارية، إن كوشنر سيبحث مع المسؤولين الإسرائيليين في توقيت نشر الخطة.

وأشارت إلى أن نتنياهو يريد من البيت الأبيض، نشر الخطة لتوجيه الأنظار، عن اتهامات الفساد الموجهة ضده في 3 ملفات.

وقالت: “في المقابل، فإن غانتس يريد من البيت الأبيض التريث، وحتى إنه قال إن نشر الخطة قبل الانتخابات يمثل تدخلا في العملية الانتخابية الإسرائيلية”.

ونقلت المحطة الإخبارية عن مسؤولين إسرائيليين ترجيحهم نشر الخطة قبل الانتخابات.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت العام الماضي، أنها ستتريث لحين تشكيل حكومة إسرائيلية قبل نشر الخطة.

ولكن عمليتين انتخابيتين جرتا العام الماضي، دون تشكيل حكومة إسرائيلية، بانتظار الانتخابات التي ستجري في مارس/آذار المقبل.

وكان الفلسطينيون قد أعلنوا رفضهم المسبق للخطة، لأنها تستثني ملفات رئيسية مثل القدس واللاجئين، وتؤيد ضم المستوطنات بالضفة لإسرائيل، ولا تتبنى “حل الدولتين” للصراع.