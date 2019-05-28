كوشنر يزور المغرب والاردن واسرائيل للترويج لصفقة القرن

أعلن البيت الابيض الثلاثاء أن مستشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب المكلف خطة السلام الاسرائيلية-الفلسطينية جاريد كوشنر يزور هذا الاسبوع الرباط وعمان والقدس.

وقال مسؤول في البيت الابيض رافضا الكشف عن اسمه إن صهر الرئيس الاميركي يقوم بزيارة الى المغرب والاردن واسرائيل برفقة ذراعه الايمن جايسون غرينبلات وكذلك الممثل الاميركي الخاص لشؤون إيران في الخارجية الأميركية براين هوك.

ولم يعط المسؤول أي ايضاحات اخرى حول اللقاءات المرتقبة.

وكوشنر الذي كلفه الرئيس الاميركي منذ سنتين التوصل الى "اتفاق نهائي" بين الاسرائيليين والفلسطينيين سيزور لاحقا اعتبارا من 1 حزيران/يونيو مونترو في سويسرا ثم لندن حيث سيشارك في زيارة الدولة التي يقوم بها ترامب الى بريطانيا.

ويرتقب أن تكشف الولايات المتحدة في 25 و 26 حزيران/يونيو خلال مؤتمر المنامة عن الشق الاقتصادي من خطتها للسلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين والتي لم يكشف عن شقها السياسي بعد.

وأعلنت السلطة الفلسطينية انها لن تشارك في هذا المؤتمر.

وفي إطار سعيه لتقديم مفاهيم جديدة، أصدر كوشنر في مطلع أيار/مايو أقوى إشارة من الإدارة الأميركية، إلى أن الخطة لن تقترح حل الدولتين الذي كانت الولايات المتحدة تؤيده في مفاوضات السلام.

