كوشنر يقر بفشل خطته و يتودد لعباس والرئيس الفلسطيني يصفه بالكاذب

صرح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، بأن فلسطين لن تقبل بالوساطة الأمريكية المنفردة وذلك ردا على تصريحات، جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقال عباس إنه ومنذ أسلو حتى اليوم، لم تسفر الوساطة الأمريكية عن جديد، وإن حصل، فلم تكن واشنطن شريكا فيه، مشيرا إلى أن مفاوضات أوسلو تواصلت 8 أشهر دون علم الأمريكيين.

وأردف عباس قائلا: “أقولها للتاريخ.. حين علم الأمريكيون بأننا وقعنا اتفاقا بالأحرف الأولى، اقترحوا أن يكون على ورقه أمريكية ولم يكونوا على علم قبل ذلك”.

وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة أن “تعترف إدارة ترامب بحل الدولتين وبالقدس الشرقية أرض محتلة والشرعية الدولية أرضية للحوار وبغير ذلك لا نقبل”.

وبين خلال تصريحاته أن “ورشه كوشنر” في المنامة بدأت بخطاب له وانتهت بخطاب له، و”كان كل الكلام كذبة اخترعها كوشنر”.

كوشنر: خطتي فشلت

اقر مستشار الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، اليوم الأربعاء، بفشل الخطة الاقتصادية منفردة لفرضها كحل للقضبة الفلسطينية وقال "إنه لا يمكن تطبيق الخطة الاقتصادية في غياب حل سياسي"

اعتراف كوشنر بالفشل جاء بعد ما تردد عن ساعات اكتئاب دخل فيها الرئيس الاميركي دونالد ترامب بعد فشل مؤتمر البحرين الاقتصادي والذي كان مقدمة لتقديم رشى للفلسطينيين لطي قضيتهم ، حيث طلب من مساعديه البقاء لوحدة في مكتبه وتحدثت تقارير اعلامية انه نهر اقرب معاونيه ودعاهم للخروج من المكتب

وفي تصريحات للصحافيين - خلال مؤتمر عبر الهاتف - قال كوشنر إن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، "معجب جداً" بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومستعد للتواصل معه في الوقت المناسب بخصوص اقتراح أميركا للسلام، معتبراً أن السلطة الفلسطينية ارتكبت خطأ بمقاطعة ورشة عمل البحرين.

وتتعارض هذه التصريحات مع الموقف الاميركي الذي يحاول الالتفاف على الحقوق الفلسطينية بدعم عربي خليجي تجلى في تقديم المساعدات في مؤتمر البحرين الذي رفضه الفلسطينيون

وأوضح كوشنر أنه سيتم الإعلان عن الخطوة القادمة خلال أسبوع.

وكان جاريد كوشنر قد أكد على أن الخطة الأميركية تشكل "فرصة القرن" وفرصة تاريخية للشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.

وقال كوشنر: "نحن هنا لنعمل معاً لإيجاد فرصة تاريخية للشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة. البعض يجدون تسمية هذه الورشة على أنها صفقة القرن، لكنها ليست بصفقة بل هي فرصة القرن، إن كانت القيادة قادرة وشجاعة بما يكفي لتحقيق هذه الفرصة".