كوشنر يلتقي ابن سلمان والرياض توافق على عبور الطائرات بين ابو ظبي وتل ابيب في اجواءها

بحث ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، الشراكة بين البلدين "الصديقين" وأهمية تعزيزها في المجالات كافة بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وما يضمن تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وتناول الجانبان لدى استقبال ولي العهد السعودي لمستشار الرئيس الأمريكي والوفد المرافق له، بحسب بيان صدر الليلة الماضية، آفاق عملية السلام في الشرق الاوسط، وضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والدائم.

في الاثناء قالت وكالة انباء الاناضول التركية نقلا عن مصدر رسمي ان السعودية وافقت على طلب الامارات فتح اجواءها لكافة الطائرات وبجيمع الاتجاهات في اشارة الى عبور الطائرات المدنية الاسرائيلية المتجهة الى ابو ظبي عبور الاجواء السعودية