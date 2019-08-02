كوشنر يلتقي مع بن زايد وبن علوي في المغرب

التقى جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب وكبير مستشاريه، مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، في المغرب الذي وصله الخميس ضمن جولته في المنطقة، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الجمعة.

وقالت الصحيفة أن كوشنر التقى أيضا بوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله.

وكان من المقرر أن يجتمع كوشنر مع بن زايد في الإمارات، إلا أن الاجتماع قد تم في نهاية المطاف في المغرب.

وغادر كوشنر القاهرة الخميس، متوجها بطائرة خاصة إلى المغرب برفقة المبعوث الخاص للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، والممثل الخاص لإيران براين هوك، ونائب مساعد الرئيس الأمريكي آفي بيركوفيتش.

ووصف مسؤول الاجتماعات في المغرب بـ”المثمرة للغاية”، وجاءت كمتابعة لورشة “السلام والازدهار” في البحرين.

وكان مسؤول أبلغ الصحيفة، الأسبوع الماضي، أن زيارة كوشنر للمنطقة تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على العنصر الاقتصادي لخطة السلام الأمريكية “صفقة القرن”، ومناقشة الموارد المحتملة لتمويل رؤية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال مسؤولون إن المبعوثين الأمريكيين الأربعة ناقشوا “أين يجب أن يتمركز التمويل، ودعم وجوده في البحرين لإظهار أن دول المنطقة تقف وراء الخطة”.

وبوصوله المغرب، ينهي كوشنر جولة، بدأها في السعودية، الثلاثاء، حيث التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. ومن ثم الأردن، الأربعاء، حيث التقى الملك عبد الله الثاني، تلا ذلك اجتماع في القدس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كما التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، قبل مغادرته إلى المغرب.

