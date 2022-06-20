كوشنير وإيفانكا ترامب يتوجهان إلى إسرائيل

أفاد موقع "واينت" العبري بأن جاريد كوشنير، مستشار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، سيصل اليوم الاثنين إلى إسرائيل، برفقة زوجته إيفانكا ترامب.

وأشار "واينت" نقلا عن شهود عيان إلى أن "الزوجين صعدا طائرة لشركة "إلعال" متوجهة إلى إسرائيل من ميامي، وأنهما كانا جالسين في درجة رجال الأعمال"، لافتا إلى أنه "تواجد على نفس الرحلة وزير السياحة الإسرائيلي، يوآل رزبوزوف".

وأوضح الموقع أن "سبب زيارة الزوجين إلى إسرائيل ليس واضحا، وأنه من المتوقع أن يصلا إسرائيل صباح اليوم".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة بأن صندوق الاستثمار الخاص الجديد لجاريد كوشنير يخطط لاستثمار مئات الملايين من الدولارات السعودية في شركات إسرائيلية ناشئة.

وأشارت المصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إلى أن "أفينتي بارتنرز" التي أسسها كوشنير حديثا، والتي جمعت أكثر من 3 مليارات دولار بما في ذلك التزام بقيمة 2 مليار دولار من صندوق الثروة السيادية لإسرائيل، اختارت بالفعل أول شركتين إسرائيليتين للاستثمار.

وأضافت أن "القرار هو أول مثال معروف على أن أموال صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيتم توجيهها إلى إسرائيل، في علامة على استعداد المملكة للتعامل مع تل أبيب، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بينهما".