كوشنر يكشف تفاصيل صفقة القرن

- تم استغلال النزاع في الشرق الأوسط للتحريض على التطرف

كشف كبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنر لمحطة سكاي نيوز عربية الاماراتية المبادئ الأساسية لخطة السلام المقترحة في الشرق الأوسط

ووفق المقابلة فان الصفقة تقوم على عدة نقاط هي:

أولاً: مبادرة السلام في الشرق الأوسط

- نعمل على مبادرة السلام منذ عامين ونستعد لتقديم هذه الخطة

- خلال عملنا في العامين المنصرمين أمضينا وقتاً طويلاً في استشارة الجهات المعنية في المنطقة وحصلنا على الكثير من النصائح الجيدة واستمعنا إلى وجهات نظر مختلف الدول

- نود مشاركة بعض الدول تفاصيل بشأن ما نتطلع لتحقيقه في خطة السلام لاسيما في ما يتعلق بالرؤية الاقتصادية والفرص التي ستتوفر عندما يحل السلام

- في حال تمكنا من تطبيق خطة السلام فإننا نأمل رؤية فرص أكبر تتاح للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة كافة

- تمكنا من الحفاظ على سرية الكثير من تفاصيل هذه الخطة وهذا أمر بنّاء

- في المفاوضات السابقة التفاصيل كانت تخرج قبل نضوجها مما يدفع السياسيين إلى الهروب من الخطة

- الوضع الذي يتم التفاوض بشأنه بين الفلسطينيين والإسرائيليين لم يتغير كثيرا خلال السنوات الخمس وعشرين الأخيرة

- ما حاولنا فعله هو صياغة حلول تكون واقعية وعادلة لهذه القضايا في عام 2019 من شأنها أن تسمح للناس بعيش حياة أفضل

- تركيزنا على يقوم على مبادئ أساسية في خطة السلام وهي الحرية و الاحترام والأمن

- لا أعتقد أن الأثر الاقتصادي لخطة السلام سيقتصر على الإسرائيليين والفلسطينيين فقط بل سيشمل المنطقة برمتها

- الجانب السياسي في الخطة مفصل جدا ويركز على ترسيم الحدود وحل قضايا الوضع النهائي

- إن حل قضية الحدود بين الإسرائيليين والفلسطينيين سيضمن التدفق الحر للناس والسلع ويؤدي ذلك إلى إيجاد فرص جديدة

- المساران الاقتصادي والسياسي مرتبطان ارتباطا وثيقا في خطة السلام

ثانياً: القضية الفلسطينية/الاسرائيلية

- الاقتصاد الفلسطيني كان مقيدا في ظل غياب السلام

- القادة في المنطقة والعالم مهتمون كثيرا بالشعب الفلسطيني ويودون إيجاد سبل تسمح لهم بتحقيق ما كان بعيد المنال بالنسبة إليهم لوقت طويل

- عقدنا الكثير من المشاورات مع الإسرائيليين والفلسطينيين والعديد من القادة العرب والجهات التي كانت معنية بهذه القضية في الماضي

- نحن متحمسون لطرح أفكارنا لنرى إذا ما كان باستطاعة الأطراف النظر إلى هذا النزاع من منظور مختلف بعض الشيء للمضي قدما

- الخطة تقوم على مبادئ الحرية واحترام المعتقدات والاستفادة من الفرص المتاحة والأمن

- ما نقترحه من خطة سلام يقدم للطرفين الإسرائيلي والفلسطيني أكثر مما يقدمانه وعلى الطرفين تقديم تنازلات

- الخطة المقترحة ستعالج قضايا الوضع النهائي

- الأثر الاقتصادي لخطة السلام لن يقتصر على الإسرائيليين والفلسطينيين

- إذا تمكنا من إزالة الحدود وإحلال السلام سيؤدي ذلك لإيجاد فرص جديدة

- لا يمكن حل قضية يتنازع فيها شعبان منذ سبعين عاما ونتوقع أن يصبحوا أصدقاء بين ليلة وضحاها عندما يتم حل قضايا الوضع النهائي

- إن الخطة المقترحة تركز على منح الشعب الفلسطيني القدرة على الاستفادة من إمكانياته ومنح الشعب الإسرائيلي فرصة الاندماج بشكل ملائم في المنطقة

- نسعى للتوصل إلى خطة مفصلة ومعمقة لوضع الخلافات السابقة جانبا والتطلع إلى مستقبل مزدهر ومشرق

- المساران الاقتصادي والسياسي في الخطة مرتبطان ارتباطا وثيقا

- درسنا الاقتصاد الفلسطيني ووجدنا قدرات كبيرة للاستثمار لكن من أجل تحقيق ذلك لا بد من الحد من التوتر

- قادة المنطقة والعالم مهتمون كثيرا بالشعب الفلسطيني

- نود أن نرى قطاع غزة والضفة الغربية موحدين تحت قيادة واحدة

- الشعب الفلسطيني يريد حكومة غير فاسدة تدافع عن مصالحه

- الوضع في قطاع غزة سيئ للغاية

ثالثاً: الدعم الإيراني للارهاب

- تم استغلال النزاع في الشرق الأوسط للتحريض على التطرف

- إيران تشكل أكبر تهديد في المنطقة

- دعم إيران للإرهاب أدى إلى زيادة أعداد اللاجئين والحد من الفرص الاقتصادية

- الوضع الذي يتم التفاوض بشأنه بين الفلسطينيين والإسرائيليين لم يتغير كثيرا خلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة

- تركيزنا يقوم على مبادئ أساسية في خطة السلام وهي الحرية و الاحترام والأمن