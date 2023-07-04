كوكايين في البيت الابيض وشبهات تحوم حول هانتر بايدن

قالت وسائل اعلام الثلاثاء، ان نجل الرئيس الاميركي هانتر بايدن الذي ظهر في صور نشرت مؤخرا وهو يتعاطى المخدرات، كان متواجدا في البيت الابيض قبل الاعلان عن العثور فيه على كمية من الكوكايين مساء الاحد.

وكانت إدارة الإطفاء في واشنطن اكدت أن مسحوقا عُثر عليه داخل البيت الأبيض حينها تبين انه مادة الكوكايين المخدر، بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

وقبل ذلك، اكدت الخدمة السرية العثور على "مادة مجهولة" في البيت الابيض، وعمدت في اثر ذلك الى إغلاق جزء من المجمع الرئاسي احترازيا.

ونقلت وكالة انباء رويترز عم متحدث باسم الخدمة السرية قوله ان المادة عُثر عليها في الجناح الغربي للبيت الابيض.

ويضم الجناح المقر الذي يعيش فيه الرئيس جو بايدن والمكتب البيضاوي اضافة الى مكاتب ومساحات عمل لمستشاري وموظفي الرئاسة وغرفة اجتماعات ومنطقة للمؤتمرات الصحفية.

ويعمل المئات في الجناح أو يمرون به بانتظام، علما ان بايدن لم يكن متواجدا في البيت الابيض حين العثور على الكوكايين.

وفيما قالت الخدمة السرية إنها فتحت تحقيقا في سبب وطريقة دخول المادة إلى البيت الأبيض، فقد قالت صحيفة "نيويورك بوست" مساء الثلاثاء، أن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي كان متواجدا في المقر الرئاسي قبل العثور عليها بيومين.

واوضحت الصحيفة أن هانتر الذي سبق أن اعترف بتعاطي المخدرات، كان في البيت الابيض يوم الجمعة، ثم التحق بابيه في منتجع كامب ديفيد لقضاء عطلة عيد الاستقلال سوية.

كان موجودا في البيت الأبيض يوم الجمعة، ثم توجه إلى كامب ديفيد مع والده لقضاء عطلة عيد الاستقلال هناك.

وتلاحق الفضائح هانتر بايدن (53 عاما)، والذي ظهر في صور متداولة عبر الانترنت وهو يتعاطي المخدرات.

كما ان نجل الرئيس الاميركي يواجه حاليا تهما متعلقة بالتهرب الضريبي.