كوكب عملاق يقترب من الارض السبت

من المتوقع ان يقترب جرم سماوي عملاق، بالقرب من الكرة الارضية السبت، بسرعة تتجاوز 77 ألف كيلومتر في الساعة.

وهذا الكويكب المسمى 1999 kw4 اكتشف قبل عشرين عاما، يبلغ عرضه ميلا، ويجر قمرا، وهو صخرة سماوية تبدو مثل حبة الجوز، بقطبين رفيعين وسلسلة جبال ناتئة تلف مداره من الوسط.

وتعتبر وكالة ناسا الاميركية الكويكب كجرم سماوي ثنائي بسبب وجود جرم آخر قريب منه يدور حوله كقمر.

وسيكون من الممكن رؤية الكويكب من السبت حتى الاثنين، وبعدها سيسافر بعيدا في الفضاء 17 عاما حتى يقترب ثانية من الأرض في 2036.

وكلمة "قرب" هنا كلمة نسبية تخضع للمعايير الفضائية.. فالكويكب سيمر على بعد 3.2 مليون ميل (أكثر من خمسة ملايين كيلومتر) عن الأرض. وهو ما يعادل تقريبا 13 ضعف المسافة بين الأرض والقمر.