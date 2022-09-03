كولومبيا.. مقتل 8 من الشرطة في هجوم بالمتفجرات

قتل الجمعة 8 من عناصر الشرطة في هجوم بالمتفجرات في جنوب غرب كولومبيا.

وندد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بشدة الهجوم بالمتفجرات الذي قُتل فيه 8 من رجال الشرطة معلنا عن تضامنه مع عائلاتهم.

ووقع الهجوم في منطقة ريفية على بعد أكثر من ساعتين من نيفا، أكبر مدينة في مقاطعة هويلا.

ووقع هجوم على دورية للشرطة بمتفجرات استُخدمت وأن الشرطيين قتِلوا "بطلقات نارية".

ولم تقدم السلطات حتى الآن أي معلومات عن مرتكبي هذه العملية.

ويعتبر هذا الهجوم الأخطر الذي يُرتكب ضد القوات العامة في كولومبيا منذ وصول بيترو إلى السلطة في بداية آب/ أغسطس.

وكان الرئيس أكد لدى تسلمه السلطة أن مهمته ستكون من الآن فصاعدا “الحد من العنف والجريمة” وفرض “احترام حقوق الإنسان والحريات العامة”.