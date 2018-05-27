كونتي يتخلى عن تكليفه تشكيل الحكومة في ايطاليا

المرشح لمنصب رئاسة الوزراء في ايطاليا جوزيبي كونتي

أعلن المرشح لمنصب رئاسة الوزراء في ايطاليا جوزيبي كونتي الاحد تخليه عن تكليفه تشكيل حكومة عقب انهيار المحادثات مع الرئيس سرجيو ماتاريلا بشأن التشكيلة الحكومية.

وأفاد بيان صادر عن القصر الرئاسي أن "رئيس الحكومة المكلف جوزيبي كونتي تخلى عن مهمة تشكيل الحكومة التي تم تكليفه بها بتاريخ 23 أيار/مايو وابلغ الرئيس ماتاريلا بالامر".

وكان رئيس البلاد اختار كونتي (53 عاما) الحديث العهد بالسياسة الاربعاء لتشكيل الحكومة وعرض اسمائها على رئيس الجمهورية الذي تعتبر موافقته ضرورية لاقرارها.

وقال كونتي في تصريح صحافي "استطيع ان اؤكد لكم بانني بذلت كل الجهود الممكنة لانجاح هذه المهمة وسط اجواء من التعاون مع مسؤولي القوى السياسية الذين اختاروني".