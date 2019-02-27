كوهين يهدد بكشف أسرار عن ترامب

وصل مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى مبنى الكونغرس اليوم الثلاثاء؛ للمثول أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ، في جلسة مغلقة يتوقع أن يكشف فيها عن تفاصيل ممارسات موكله السابق ترامب المشبوهة.

وستكون هذه الجلسة الأولى من بين ثلاث منتظرة في الكونغرس هذا الأسبوع، واحدة منها فقط علنية.

وقد أدين كوهين بترتيب دفعات غير قانونية لنساء زعمن أنهن أقمن علاقات غرامية مع ترامب.

وذكر مصدر لم يُكشف عنه لوول ستريت جورنال أن كوهين مستعد للكشف عن "الأكاذيب والعنصرية والخداع"، وكذلك "أدلة على السلوك الجنائي منذ أصبح ترامب رئيسا"، إلا أنه لم يكشف للصحيفة عن تفاصيل.

والأسبوع الماضي، قال لاني ديفيس لشبكة "أي.بي.سي" إن موكله سيكشف عن تفاصيل "شخصية وتجارب مباشرة" لحوادث وسلوكيات قام بها ترامب، سيجدها الكثيرون "صادمة".

وسيمثل كوهين خلال ثلاث جلسات هذا الأسبوع، أولها مغلقة أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، الثلاثاء، تليها جلسة متلفزة أمام لجنة الإشراف في مجلس النواب، الأربعاء، وجلسة أخرى مغلقة أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، الخميس. ويمكن أن تتسبب هذه الجلسات في متاعب جديدة لترامب.

وفي موازاة ذلك، وصل تحقيق المدعي العام روبرت مولر حول العلاقة بين حملة ترامب الرئاسية وروسيا إلى خواتيمه. في هذه الأثناء سيكون الرئيس الأمريكي في فيتنام لعقد قمة مع كيم جونغ أون.



وقد تغطي شهادة كوهين، الأربعاء، على أول يوم من المحادثات بين ترامب وكيم حول أسلحة بيونغيانغ النووية.

ومن هانوي، شككت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في مصداقية كوهين، وقالت إن "المجرم المخزي مايكل كوهين سيذهب إلى السجن؛ بسبب كذبه على الكونغرس، وتقديمه إفادات كاذبة. للأسف فإنه سيمثل أمام الكونغرس هذا الأسبوع، ونتوقع المزيد من ذلك". وأضافت: "من المضحك أن يصدق أحد الكاذب المدان كوهين".

والعام الماضي، أقر كوهين بذنبه بتهم لا علاقة لها بروسيا. وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التهرب الضريبي، ومخالفة قانون الانتخابات، وسيودع السجن يوم 6 مايو/ أيار المقبل.