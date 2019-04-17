كويتيون عالقون في السفارة السعودية بالخرطوم

منشور 17 نيسان / أبريل 2019 - 10:44
طالبت السفارة المواطنين الكويتيين بعدم الذهاب إلى السودان
طالبت السفارة المواطنين الكويتيين بعدم الذهاب إلى السودان

تلقت السفارة الكويتية في الخرطوم اتصالا من نظيرتها السعودية يًفيد بوجود مواطنين كويتيين لديها

وقالت السفارة في تصريحات نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا): "تفاجأنا باتصال أحد مسؤولي السفارة السعودية بالسودان يبلغنا بتواجد الكويتيين لديه رغم أننا أبلغناهم بمراجعتنا".

وطالبت السفارة في تصريحات أخرى المواطنين الكويتيين بعدم الذهاب إلى السودان في ظل التوترات الراهنة، وشددت على ضرورة الالتزام بتوجيهاتها.

يذكر أن عددا من المدن السودانية يشهد اضطرابات كبيرة بعد تنحية الرئيس السابق عمر البشير، عبر انقلاب عسكري، الخميس، على إثر الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية.

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