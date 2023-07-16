كويتي يسيء لوزير الداخلية السعودي.. وجدل على "تويتر"

أكدت وزارة الداخلية الكويتية رفضها التام لأي تأثير سلبي يمس بالعلاقة الوثيقة بين الكويت والسعودية، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يسيء إلى وزير الداخلية السعودي الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتفاعلت وزارة الداخلية مع الجدل الذي نشب على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصدرت بيانًا أكدت فيه أنها لا تتسامح مع أي إساءة وستتعامل بحزم مع أي شخص يحاول المساس بالعلاقة الوثيقة بين الكويت والمملكة العربية السعودية.
وأشارت الوزارة إلى أن الحادثة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وتضمنت انتقادات بذيئة لرموز المملكة، تم إحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤول عنها.
وناشدت الوزارة في بيانها عدم نشر أو تداول أي محتوى يؤثر على شؤون الدول الشقيقة، معبرة عن رغبتها في المحافظة على التعاون الوثيق والمستدام بين الكويت والسعودية.
من جانبهم، أفاد مغردون بأن المواطن الكويتي حامد تركي بويابس هو الشخص الذي قام بالتطاول على وزير الداخلية السعودي، وأفادوا أنه تم القبض عليه من قبل السلطات المختصة.