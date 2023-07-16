كويتي يسيء لوزير الداخلية السعودي.. وجدل على "تويتر"

أكدت وزارة الداخلية الكويتية رفضها التام لأي تأثير سلبي يمس بالعلاقة الوثيقة بين الكويت والسعودية، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يسيء إلى وزير الداخلية السعودي الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتفاعلت وزارة الداخلية مع الجدل الذي نشب على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصدرت بيانًا أكدت فيه أنها لا تتسامح مع أي إساءة وستتعامل بحزم مع أي شخص يحاول المساس بالعلاقة الوثيقة بين الكويت والمملكة العربية السعودية.

أمير ابن أمير ابن أمير من نسل موحد هذه الأرض المباركة المملكة العربية السعودية، ومن أسرة ملكية يعرفها القاصي والداني #آل_سعود 🇸🇦



الإساءة لهذه الأسرة أو أي فرد بها، تعني الإساءة لنا جميعا كمجتمع سعودي، لا نرضى على الحكام ولا على الأمراء 💚



قواك الله وأعانك وحفظك، سمو وزير… pic.twitter.com/b8gCqzWXaQ — سلطان النفيعي (@sultanalnefaie) July 15, 2023

وأشارت الوزارة إلى أن الحادثة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وتضمنت انتقادات بذيئة لرموز المملكة، تم إحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤول عنها.

السعودية وحكامها وشعبها خط أحمر بالنسبة لنا ، لا نرضى لأي مريض وتافه أن يتعرض لها لكي يبحث عن الشهره والترند ، ولكن وزارة الداخلية قامت بالواجب ولا قصرت #عبدالعزيز_بن_سعود_بن_نايف#وزير_الداخليه_السعودي pic.twitter.com/Wl2y9kRkBd — ناصر سالم الهاجري 🇰🇼 (@ALHAJRINASER) July 16, 2023

وناشدت الوزارة في بيانها عدم نشر أو تداول أي محتوى يؤثر على شؤون الدول الشقيقة، معبرة عن رغبتها في المحافظة على التعاون الوثيق والمستدام بين الكويت والسعودية.

من جانبهم، أفاد مغردون بأن المواطن الكويتي حامد تركي بويابس هو الشخص الذي قام بالتطاول على وزير الداخلية السعودي، وأفادوا أنه تم القبض عليه من قبل السلطات المختصة.

وزارة الداخلية لا تقبل الإساءة وتتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بالعلاقة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة



بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعي لمغرد قام بالتطاول بعبارات تسيء الى احد رموز المملكة العربية السعودية الشقيقة



تؤكد الوزارة انه… pic.twitter.com/VSEKQvE8X7 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) July 15, 2023



