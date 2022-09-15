كويتي يعتدي بوحشية على امرأة في الشارع العام (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية الخميس، اعتقال مواطن ظهر في تسجيل فيديو وهو يعتدي بوحشية على امرأة بعدما اعترض مركبتها بسيارته في احد شوارع الكويت.

وقال بيان للإعلام الأمني في وزارة الداخلية ان "الجهات الأمنية تمكنت من القاء القبض على شخص ظهر بمقطع فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي قام بالاعتداء على امرأة".

واضاف البيان انه "اتضح ان الواقعة هي خلاف عائلي وتم احالته الى المخفر المختص وسجلت قضية جنايات (مخفر جابر الاحمد) للتحقيق بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وفي المقطع، يظهر الرجل وهو يعترض بسيارته مركبة المرأة قبل ان بنهال على زجاجها بالتحطيم مستخدما ما بدا انه قضيب معدني.

وحين فرت المرأة من السيارة، تبعها وراح يسدد اليها اللكمات، وعندما سقطت على الارض أخذ يركلها على وجهها بكل وحشية.

الإعلام الأمني

الجهات الأمنية تمكنت من القاء القبض على شخص ظهر بمقطع فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي قام بالاعتداء على امرأة واتضح ان الواقعة هي خلاف عائلي وتم احالته الى المخفر المختص وسجلت قضية جنايات (مخفر جابر الاحمد) للتحقيق بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة pic.twitter.com/I6Tx7ON1qb — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) September 15, 2022

وقد حاول بعض المارة التدخل، لكنه راح يهددهم مطالبا اياهم بعدم التدخل، لينتهي المقطع بمشهده وهو يعود الى سيارته ويغادر المكان.

واثار مقطع الفيديو غضبا واسعا على منصات التواصل، حيث استنكر معلقون الاعتداء على امراة متسائلين عن "الرجولة" في مثل هذا التصرف، مطالبين باعتقال المعتدي وايقاع اقسى العقوبات بحقه.