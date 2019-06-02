كيف احتفلت زوجة خاشقجي الرابعة بالذكرى الاولى لزواجهما؟

نشرت حنان العتر اليوم الاحد تغريدة فيسبوكية بمناسبة الذكرى الاولى لزواجها من الاعلامي السعودي الراحل جمال خاشقجي

وقالت الارملة المصرية ان يوم 2/ 6 /2019 "يكون مضى على زواجنا سنة كاملة لم يمهلنا القدر لنحتفي بها معاً يا جمال كما كنا نخطط ونحلم، وكل ما أرجوه أنك اليوم في مكان أفضل من دنيانا الزائلة”

واعتبرت حنان العتر الزوجة المصرية الرابعة للصحافي الراحل جمال خاشقجي، وكشفت عن هُويتها علنا بعد أسابيع من التحفّظ والكتمان عن هُويتها أمام الرأي العام ونشرت عشرات الصور لزفافها وحياتها الخاصة مع الصحفي الراحل الذي لقي حتفه في القنصلية السعودية في اسطنبول

وقالت العتر: “كنت زوجاً رحيماً وقبل ذلك كنت صديقاً مخلصاً لي، ولكل من عرفك وآمن بانسانيتك وعطائك واخلاصك لقيمك ومبادئك وأهلك ودينك”.

واضافت : “كان زواجنا على شرع الله وسنة رسوله ومهما حدث لي سأبقى الزوجة المخلصة التي عاهدتك على ذلك، ولن تنغص تلك القصص التي يخترعوها عنك أي ماء صاف في ذكرياتي معك.. كنت معى فى نيويورك 3 أيام قبل هذة الرحلة المشؤمة 7/9/2018 ليتنى منعتك ليتنى كنت أقدر أحملك بكفى وأحفظ عليك ياعمرى”

وأطلقت على نفسها حنان العتر خاشقجي، وقررت الإعلان عن خبر زواجها من خاشقجي بعدما كتبت عبر “فيسبوك” خلال الأسابيع الماضية أنها عزباء.يذكر أن حنان العتر تقيم في مدينة دبي منذ أعوام عدة بعد أن سبق لها العيش والعمل في دولة قطر قبل ذلك، وتعمل كمضيفة في إحدى شركات الطيران الرائدة هناك منذ أعوام.