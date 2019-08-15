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كيف استقبل "الامير" سلمان عدي صدام حسين

منشور 15 آب / أغسطس 2019 - 01:50
عدي صدام حسين
عدي صدام حسين

نشرت رغد الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين مقطع فيديو نادرا يظهر استقبال العاهل السعودي السابق فهد بن عبد العزيز والملك سلمان، عدي حسين أكبر أبناء صدام حسين.

وكتبت رغد حسين على "تويتر": "مقطع نادر، استقبال الشهيد عدي صدام حسين رحمه الله من قبل الملك فهد بن عبد العزيز والأمير عبد الله بن عبد العزيز والأمير سلمان بن عبد العزيز أثناء افتتاح بطولة كأس الخليج العربي في السعودية عام 1989".

 

وكانت رغد حسين قد نشرت في يونيو الماضي مقطع فيديو لوالدتها ساجدة خير الله طلفاح، يعود لسبعينات القرن الماضي.

ومن غير المؤكد ان يكون الحساب تحت اشراف رغد بشكل شخصي او مباشر كونها تنفي ان يكون لها اي اشتراكات على مواقع التواصل الاجتماعي 


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