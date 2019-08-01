كيف استقبل انصار القاعدة الانباء عن مقتل حمزة بن لادن؟

شكك مناصرو ومؤيدو تنظيم القاعدة بالانباء الاميركية التي تحدثت عن مصرع زعيم التنظيم حمزة بن لادن

ودعا أنصار القاعدة على الإنترنت إلى توخي الحذر في التعامل مع الخبر قائلين إنهم سوف ينتظرون تصريحاً رسمياً من الجماعة.

وكتب المؤيد البارز لتنظيم القاعدة، المهاجر الخراساني: "لا نعرف شيئاً عن صحة هذا الادعاء وسنؤكد الخبر أو ننفيه بعد التواصل مع القيادة العامة للقاعدة".

ونشرت وسائل الاعلام الاميركية عن 3 مسؤولين امنيين ان حمزة بن لادن الذي يعتقد بانه خليفه والده اسامة في قيادة القاعدة قد قتل مؤخرا في عملية امنية اميركية

ويبدو ان انصار القاعدة استندو في شكوكهم الى عدم تعليق وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" على الموضوع.

وحذر من يطلق على نفسه اسم "شبل العقيدة"، وهو كاتب ذو نفوذ في التنظيم، من أن الأخبار "قد تكون مزيفة وجزء من مؤامرة" للحصول على معلومات عن مكان حمزة عن طريق الإيقاع بالجهاديين في مناقشة الأمر عبر الإنترنت والكشف عن المعلومات عن غير قصد.

وقال إن هذه طريقة تلجأ إليها المخابرات الغربية "في كل مرة يريدون فيها تحديد موقع زعيم جهادي".

وأضاف: "إن الإدعاء غير مؤكد ومن مصدر غير موثوق به" وإن الولايات المتحدة أعلنت في الماضي وفاة والد حمزة، عدة مرات قبل حدوثها فعلياً وفق تقرير لموقع بي بي سي البريطاني

ورصدت الحكومة الأمريكية في شهر فبراير/شباط الماضي مكافأة قيمتها مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات تقود إلى الكشف عن مكان اختفاء حمزة، الذي يُعتقد أنه تولى قيادة تنظيم القاعدة بعد مقتل والده في عملية نفذتها قوات أمريكية في باكستان في شهر مايو/آيار عام 2011.

ودعا حمزة في رسائله التي كانت معظمها عبارة عن تسجيلات صوتية، إلى "الجهاد" وشن هجمات في الغرب للانتقام لوالده، وحشد السعوديين للإطاحة بأسرة آل سعود الحاكمة، ودعوة الأنصار للانضمام إلى النقاط الساخنة في المنطقة مثل الأراضي الفلسطينية وسوريا.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، سُربت رسالة من الرسائل التي كان يرسلها حمزة إلى أسرته، يقول فيها أن ابنه الذي كان يُدعى أسامة أيضاً، قد مات في سن الثانية عشر، دون توضيح ظروف موته.

وفي يناير/كانون الثاني 2017، وضعته وزارة الخارجية الأمريكية على قائمة الإرهابيين العالميين.

وفي فبراير/شباط 2019 عرضت الولايات المتحدة مكافأة قيمتها مليون دولار لمن يدلي بمعلومات "تحدد هوية حمزة أو مكان تواجده".