كيف تتعامل مع الزلزال..وتجنب نفسك الإصابة (انفوغرافيك)

البوابة- ساهم الحديث عن الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، في تصاعد النصائح التي يجب اتخاذها عند وقوع الزلازل وكيفية التعامل مع الأجسام المتحركة، وكيف تختار المكان الأفضل لتجنب الإصابة عن وقوع الحادثة.



البوابة تقدم لكم اليوم مجموعة من النصائح المدعومة بالصور والتي يمكن اتخاذها عند وقوع الزلزال و تجنبك الإصابة الجسيمة - لا قدر الله-.

يساعد التعامل بهدوء وحذر عند وقوع الزلزال إلى تجنب الكثير من المخاطر وتحديداً عند التعامل مع الأجسام الطائرة، بالإضافة إلى ضرورة وجود خطة للطوارئ يعرفها جميع أفراد عائلتك.

يعتبر اختيار الأماكن الآمنة في الزلازل من أصعب الأمور التي يجب اتخاذها بشكل سريع، ويشكل عامل الوقت تحديداً كبيراً في اختيار المكان الآمن وتجنب المخاطر عليك.

أول النصائح التي يجب اتخاذها هو اللجوء إلى نظرية ''مثلث الحياة'' التي يقصد بها اللجوء إلى الأجسام الكبيرة في المنزل مثل الثلاجة أو الطاولة الخشبية والجلوس بمحاذاة الجسم الثابت؛ وذلك تحسباً لسقوط الجدران في المنزل بحيث يتكون على شكل مثلث ويساعد الفراغ الحاصل بين الجسم الثابت (الطاولة) والجسم المتحرك (الجدران) على وجود فراغ من الممكن أن يجنب الإصابة الجسيمة.

كما من المهم حماية الرأس تعتبر من الأمور المهمة عند وقوع الزلزال وذلك تجنب دائماً الأجسام المعلقة التي من الممكن أن تصيب الرأس وخاصة الجدران وأدوات الإنارة، مع ضرورة الابتعاد عن الكابلات الكهربائية.

وتقدم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مجموعة من النصائح في التعامل مع الزلزال، تركز على طريقة التعامل مع الزلزال قبل وأثناء وقوع الحادثة، وكيفية طلب المساعدة خاصة بعد حدوث الزلزال.

تشير المفوضية إلى أهمية طلب المساعدة من إذا كان هناك جرحى، وعدم استخدام المصاعد أو الدرج إذا كان في حالة سيئة، كما ينصح بضرورة، عدم البقاء في المنزل إذا شكل خطراً على حياتك، وفي حال حدوث تسريب في الغاز، ينصح دائماً بعدم إشعال أعواد الثقاب وعدم تشغيل المصابيح والأجهزة الكهربائية، التي من الممكن أن تسبب بحريق في المنزل.

وفي حالة حدوث الزلزال أثناء قيادة السيارة، ينصح بالابتعاد عن الجسور والأنفاق، ومن المهم أيضاً بقاء السيارة في منطقة خالية، والابتعاد عن الأعمدة الكهربائية والأسلاك، والبقاء في المركبة إلى حين انتهاء الهزة الأرضية.

وفي حالة الأزمات الإنسانية والزلزال غالباً ما تكثر الإشاعات، لذلك ينصح دائماً بالاستماع إلى الأخبار الصادرة عن الجهات الرسمية مثل وزارة الداخلية والأمن العام والدفاع المدني، ووزارة الصحة، التي تكون معنية في تقديم النصائح مع الزلزال وإعلان خطط الإخلاء، كما من الضروري استخدام الهاتف المحمول للإبلاغ عن حالة الطوارئ.

