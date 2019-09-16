كيف تتم انتخابات الكنيست؟

أطلق على البرلمان الاسرائيلي اسم الكنيست نسبة الى مجلس الحاخامين وتعني هذه الكلمة المجمع او مكان الاجتماع فالمعبد اليهودي مثلا يسمى "بيت هاكنيست"، وقد دشن مبنى الكنيست عام 1966 في غفعات رام على ارض عربية تسمى تلة الشيخ بدر، في مدينة القدس.

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تضمّ الكنيست لدى انتخابها مئة وعشرين عضوًا، يتم انتخابهم في انتخابات قطرية، اَي ان اسرائيل دائرة واحدة ويحق لكل مواطن الانتخاب يتجاوز عمره ثمانية عشر عامًا الإدلاء بصوته اما المرشحون فيجب ان تتجاوز أعمارهم 21 سنة وعلى المرشحين للكنيست التقدم على لائحة حزب ما فقط.

وممنوع على رئيس الدولة والحاخامين الاكبرين ومراقب الدولة والقاضي ورئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الاسرائيلي وضبّاط في الجيش، إلا اذا توقفوا عن إداء مناصبهم.

كما لا يحق لشخص الترشح من ينكر وجود اسرائيل الترشح وكذلك دعم الكفاح المسلّح الذي تقوم به دولة عدو أو منظمة إرهابية، وبعد اعلان النتائج سيؤدي عضو الكنيست قسم الولاء، لدولة اسرائيل حتى لو كان عربيا، وإلا فلن يعتبر عضوا في البرلمان.