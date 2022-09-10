كيف خدعت ميا خليفة موقع انستغرام؟

نجحت الفنانة الاباحية المعتزلة اللبنانية الاصل ميا خليفة في خداع موقع التواصل الاجتماعي وتطبيق انستغرام ونشرت صورتها عارية من دون اعتراض من التطبيق العالمي الذي بات وجهة مشاهير العالم من كافة الفئات والتصنيفات.

ونشرت ميا خليفة، صورها وهي بدون ملابس، وغطت الأماكن الحساسة في جسدها بحقيبة سوداء فاخرة من ماركة سانتي لوران، وعلقت بالقول "من الصعب ارتداء ملابس في درجة الحرارة هذه في نيويورك”.

ولم يجد التطبيق العالمي سببا في حظر الصورة بسبب اباحيتها ومحتواها غير اللائق على الرغم من هوية الفنانة الاباحية وتاريخها المعروف

ودائماً ما تنشر ميا خليفة (28 عاماً)، صوراً جريئة لها وهي ترتدي ملابس فاضحة ويتابعها على انستغرام نحو 28 مليون متابع