كيف خطط نتنياهو لاغتيال قادة الجهاد الاسلامي؟

كشفت مصادر اعلامية عبرية عن التوقيت الذي بدأت حكومة الاحتلال الامنية برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وضع الخطط لتنفيذ الهجوم على غزة واغتيال قادة الجهاد الاسلامي

وقالت المصادر الاعلامية العبرية متطابقة ومنها قناة "كان" ان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد اصدر تعلميات إلى قادة الجيش والأجهزة الأمنية لوضع خطط الاغتيال وهو ما تم فجر الثلاثاء عندما نفذت إسرائيل عملية اغتيال استهدفت 3 من قادة حركة الجهاد في قطاع غزة، أودت أيضا بحياة 15 آخرين بينهم نساء وأطفال

وبدا وضع الخطط وفق التقارير في أعقاب إطلاق المقاومة الفلسطينية صواريخ على جنوبي إسرائيل، ردا على الاهمال الطبي الذي اودى بحياة الاسير خضر عدنان في السجون الإسرائيلية المضرب عن الطعام

القرار الاولي للعدوان كان قد وضع في اطار التنفيذ يوم الاحد الماضي الا انه تم التاجيل من دون ابداء الاسباب وقد باركت المستشارة القانونية للحكومة العدوان "دون الحاجة لموافقة الـ "الكابينت"، المسؤول عن اعطاء تلك القرارات

حرص بنيامين نتنياهو على احاطة القرار بالسرية الكاملة لدرجة ان بعض الوزراء ومنهم المتطرف ايتمار بن غفير لم يعلمو بالنوايا والخطط وتوقيت التنفيذ ويبدو ان هذا هو سبب عدم دعوة الكابينت خوفا من حضور بعض الوزراء المنلتين امام الاعلام وفق ما اشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"

وأكدت القناة العبرية الـ 13 أن نتنياهو وافق على قتل الأطفال في عملية الاغتيال التي نفذها فجر الثلاثاء، 9 مايو 2023 وأفادت الصحة بسقوط 15 شهيداً ، من بينهم 4 اطفال و 4 سيدات، وإصابة 22 فلسطينيا بجراح مختلفة من بينهم 3 أطفال و 7 سيدات

قرار العدوان اتخذ خلال اجتماع في مقر جهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلية "الشاباك" في تل أبيب حيث تم عرض الخطة على رئيس الوزراء، نتنياهو، وعلى وزير دفاع غآلانت اللذان وافقا عليها واعطيا الاشارة للجيش للاستعداء والتحضير

الهجوم بدا عند الساعة الثانية و15 دقيقة فجر الثلاثاء، مستهدفا خليل البهتيني، قائد الجهاد في المنطقة الشمالية بغزة المتهم بالمسؤولية عن هجمات ضد إسرائيل آخرها الشهر الماضي.

الهجوم الثاني استهدف طارق عز الدين وجهاد الغنام، واستهداف مواقع لحركة الجهاد التي ينتمون إليها

المصادر العبرية تشير الى ان الهجوم الاخير يوم الثلاثاء الماضي يعد مؤشرا على قرار اسرائيل العودة الى سياسة الاغتيالات في ظل التهديد باغتيال قادة حماس على الرغم من ابلاغ الحركة المذكورة انها غير معنية بالهجوم

