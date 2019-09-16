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كيف دخلت العباءة الى السعودية؟

منشور 16 أيلول / سبتمبر 2019 - 10:03
العباءة السوداء يبدو أنها شامية عراقية، ودخلت إلى الجزيرة العربية عبر نجد والقصيم وحائل
العباءة السوداء يبدو أنها شامية عراقية، ودخلت إلى الجزيرة العربية عبر نجد والقصيم وحائل

أكد الباحث في الموروث الشعبي محمد ربيع الغامدي، أنه حتى عام 1960 م كان يعيش في الطائف وكانت العباءة منتشرة ، وانتقل في هذا العام إلى الباحة ولم يجد امرأة تلبس العباءة نهائيًا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” اتجاهات ” على قناة روتانا خليجية مع الإعلامية نادين البدير ، أنهن كان يرتدين ثوبًا شاميًا وعليه زخرفًا ويرتدين عليه ثوب أبيض مثل ثوب الإحرام ويتلثمن حال وجود غريب فقط، وبدأت بوادر العباءة في عام 1963مـ .

وأشار إلى أن العباءة السوداء يبدو أنها شامية عراقية، ودخلت إلى الجزيرة العربية عبر نجد والقصيم وحائل، وتسرّبت إلى الحجاز، بدليل أن المرأة لم تكن تلبس السواد في الحجاز إطلاقا وكذلك في الجنوب بل كان ثوبها يتضمن السروال في بعض الأحيان.


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