كيف دخلت العباءة الى السعودية؟

أكد الباحث في الموروث الشعبي محمد ربيع الغامدي، أنه حتى عام 1960 م كان يعيش في الطائف وكانت العباءة منتشرة ، وانتقل في هذا العام إلى الباحة ولم يجد امرأة تلبس العباءة نهائيًا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” اتجاهات ” على قناة روتانا خليجية مع الإعلامية نادين البدير ، أنهن كان يرتدين ثوبًا شاميًا وعليه زخرفًا ويرتدين عليه ثوب أبيض مثل ثوب الإحرام ويتلثمن حال وجود غريب فقط، وبدأت بوادر العباءة في عام 1963مـ .

الباحث في الموروث الشعبي #محمد_ربيع_الغامدي

لباس المرأة السعودية القديم كان أكثر سترة، لكن كانت هناك نظم اجتماعية أكثر صرامة في التعامل مع من يتحرش بالنساء..#اتجاهات#خليجية pic.twitter.com/nNkjwcvR8Y — اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) September 15, 2019

وأشار إلى أن العباءة السوداء يبدو أنها شامية عراقية، ودخلت إلى الجزيرة العربية عبر نجد والقصيم وحائل، وتسرّبت إلى الحجاز، بدليل أن المرأة لم تكن تلبس السواد في الحجاز إطلاقا وكذلك في الجنوب بل كان ثوبها يتضمن السروال في بعض الأحيان.