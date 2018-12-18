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كيف دعمت مجموعة ضغط يهودية مسيحية خطة التطهير العرقي في فلسطين؟

كيف دعمت مجموعة ضغط يهودية مسيحية خطة التطهير العرقي في فلسطين؟
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