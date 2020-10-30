كيف سيتعامل بايدن في حال فوزه مع إسرائيل..؟

رأى البروفيسور ايتان غلبوع، المحاضر والخبير في الشؤون الأمريكية والباحث في مركز بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية بجامعة بار ايلان، أن فرص جو بايدن للفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية، تفوق فرص دونالد ترامب، متسائلاً عن كيفية تعامل بايدن وإدارته مع إسرائيل، وكيف ينبغي على إسرائيل أن تتعاطى معه، معتبراً أن بايدن سيحاول التحرك في مسار خاص به، بحيث يركز اهتمامه في العام الأول من ولايته وربما بعدها، على الشؤون الداخلية، وسيعنى فقط بالشؤون الخارجية التي ستكون ضرورية لأمن الولايات المتحدة. لكن، هناك ثمة عاملين سيؤثران على سياسته تجاه إسرائيل: تركيبة الكونغرس ومواقف الجناح الراديكالي في الحزب الديمقراطي. حيث يتوقع أن يواصل الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب، وربما مجلس الشيوخ، علما أن الجناح الراديكالي في أوساط الديمقراطيين، برئاسة بارني ساندرز وإليزابيت وورن، يعتبر معادياً لإسرائيل.

وتابع غلبوع، أن بايدن لن يعيد السفارة الأمريكية من القدس إلى تل أبيب، ولكنه سيعيد فتح القنصلية الفلسطينية في شرقي القدس إضافة لمكتب م.ت.ف في واشنطن. كما انه لن يستخدم المساعدة العسكرية الأمريكية لإسرائيل كي يفرض عليها خطوات تجاه الفلسطينيين، ولكنه سيستأنف المساعدة الاقتصادية الأمريكية للسلطة الفلسطينية ولوكالة غوث اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة. كما سيتجاهل خطة ترامب للسلام، وسيعارض بحزم ضم مناطق في الضفة الغربية، والبناء في المستوطنات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المواجهة مع الفلسطينيين هي المصدر الأساس لعدم الاستقرار في المنطقة، وأن السلام الإسرائيلي – العربي لن يتحقق إلا بعد أن يتحقق السلام الإسرائيلي – الفلسطيني. ويحتمل أن يستخلص بايدن الدروس اللازمة من فشل أوباما ومن اتفاقات التطبيع، وسيواصل الميل لضم دول إسلامية أخرى إلى الحلف الإسرائيلي – العربي الجديد.

وفي الموضوع الإيراني، ليس واضحاً كيف يعتزم بايدن التصدي للتقدم المتسارع من جانب إيران نحو القنبلة النووية، وللمسائل التي سقطت من الاتفاق الأصلي، بما في ذلك تطوير وإنتاج الصواريخ الباليستية، والوجود الإيراني في سورية العراق ولبنان واليمن.