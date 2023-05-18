كيف علق المعارضون السوريون على حضور الاسد للقمة العربية

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استقبل مئات المعارضين من النشطاء والسياسيين السوريين، وصول الرئيس بشار الاسد الى جدة للمشاركة في الدورة الـ 32 للقمة العربية التي تستضيفها مدينة جدة السعودية، بالغضب الشديد من جهة او بالاستهزاء والتقليل من هذا الشان في سياق آخر

ويقول الناشط والاعلامي البارز قتيبة ياسين في تغريده على تويتر حيث عرض مراسم استقبال الاسد "ننقل لكم مراسم العار الذي سيخلده التاريخ" وقال ان سوريا لا يمثلها الاسد المجرم

ننقل لكم الآن وعلى الهواء مباشرة وقائع تدنيس الأراضي المقدسة

ننقل لكم الآن مراسم العار الذي سيخلده التاريخ#قمة_بشار_المجرم#سوريا_لايمثلها_الأسد_المجرم#القمة_العربية#القمة_العربية_في_جدة pic.twitter.com/uccPwZU9Ew — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) May 18, 2023

اما الجزائري انور مالك الذي استقال في 2012 من مهمته من بعثة مراقبي جامعة الدول العربية في سورية حيث وصف المهمة بـ المسخرة فيقول على صفحته في فيسبوك :"بعد أكثر من عشر سنوات من حرب الإبادة التي يشنها الأسد على الشعب السوري طلعت الجامعة نفسها هي المسخرة" وقال في منشور اخر "ان كان ما يجري اليوم في ‫#جامعة_الدول_العربية‬ مع نظام الأسد هو الحق فمعناه ما حدث في 2011 باطل ويجب على الدول التي جمدت عضوية ‫#بشار‬ أن تعتذر للضحايا السوريين على فعل كلفهم الأنهار من الدماء والدموع"

محمد شازار اطلق فيديو ناري، قال ان البعض يعتقد اننا كسوريين غاضبين من ذهاب "المجرم السفاح" الى جدة، على اساس ان الجامعة العربية قدمت لنا الخيرات والرواتب والنعيم ، واننا كعرب يد واحدة وموقف واحد، وقال "راح او ماراح هذا لا يهمنا ولولا روسيا لكان نفق من 2014" وقال مخاطبا المؤيدين للاسد في الداخل السوري ان الدولار سيتحول الى 20 الف ليرة ، ودعا الناشط شازار الاسد الى اخذ وزير الزراعة السوري معه ليحدث العرب عن الكبتاغون

البعض الاخر منهم الناشط ماجد شمعة قال معقول ان تقوم بلاد الحرمين باعتقال بشار الاسد وتسليمه الى محاكم الجنايات الدولية لمحاسبته على جرائم الحرب التي ارتكبها

معقول السعودية عبتعمل فينا #كاميرة_خفية؟🧐

اي اي يمكن..

استنوا الأخبار بس..

شوي تانية بيعلنو أنو بشار صار تحت الإقامة الجبرية ريثما يسلموه لمحكمة الجنايلات الدولية..

السعودية هي.. بلد الحرمين.. وحماة الإسلام

ما بيطلع منهم إلا كلّ #أدب_وأخلاق pic.twitter.com/0YhQyRTt0r — ماجد شمعة (@majed899) May 18, 2023

تلفزيون اورينت استذكرت الخطاب الناري للمندوب السعودي في الامم المتحدة عندما هاجم الرئيس السوري بشار الاسد الذي ادعى النصر على شعبه الاعزل متسببا بسقوط الاف الشهداء والمهجرين والمهددين بانعدام الامن الغذائي وفتح ابواب البلاد للارهابيين ودعمهم ليعيثوا فسادا في سورة

"لا تصدقوهم إن وقف زعيمهم فوق هرم من جماجم الأبرياء"

"لا تصدقوهم إن قالوا إنهم يسعون إلى السلام ومحاربة الإرهاب"

بعد تأكيد حضور بشار الأسد في القمة العربية التي تستضيفها مدينة جدة

سوريون يستذكرون خطاب مندوب #السعودية في مجلس الأمن بشأن نظام الأسد#تلفزيون_سوريا #نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/fd3a2sajas — تلفزيون سوريا (@syr_television) May 18, 2023

هادي العبدالله الاعلامي السوري المعارض قال"بدي ذكّر كل رئيس وملك و أمير رح يصافح بشار الأسد بالقمة العربية.. طلّع على إيديك منيح بعدها .. رح تلاقي عليهن دمّنا"

بدي ذكّر كل رئيس وملك و أمير رح يصافح بشار الأسد بالقمة العربية.. طلّع على إيديك منيح بعدها .. رح تلاقي عليهن دمّنا !



بعزّ علينا كتير إنو مهبط الوحي وأرض الرسالات تستقبل مجرم قتل مليون سوري!#سوريا_لايمثلها_الأسد_المجرم pic.twitter.com/38ofTN4tOu — هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) May 18, 2023

ووصل إلى مدينة جدة السعودية الرئيس السوري بشار الأسد، للمشاركة في القمة العربية 32، التي تستضيفها المملكة حيث يشارك لاول مرة منذ 12 عاما بعد تجميد مشاركات النظام في الجامعة العربية بسبب البطش الذي مارسه ضد السوريين خلال الثورة ضده

وكان في استقبال الاسد بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والى جانب الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.



وتاتي مشاركة النظام السوري في الاجتماعات في اعقاب قرار مجلس وزراء خارجية الدول العربية، في القاهرة وسبقه اجتماع في عمان وقبله في جدة حيث بحثت قضايا الخلاف بين الاطراف وتعهد النظام السوري بتلبية المطالب العربية وخاصة الافراد عن المعتقلين وتسهيل عودة اللاجئين