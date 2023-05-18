كيف علق المعارضون السوريون على حضور الاسد للقمة العربية

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استقبل مئات المعارضين من النشطاء والسياسيين السوريين، وصول الرئيس بشار الاسد الى جدة للمشاركة في الدورة الـ 32 للقمة العربية التي تستضيفها مدينة جدة السعودية، بالغضب الشديد من جهة او بالاستهزاء والتقليل من هذا الشان في سياق آخر
ويقول الناشط والاعلامي البارز قتيبة ياسين في تغريده على تويتر حيث عرض مراسم استقبال الاسد "ننقل لكم مراسم العار الذي سيخلده التاريخ" وقال ان سوريا لا يمثلها الاسد المجرم
اما الجزائري انور مالك الذي استقال في 2012 من مهمته من بعثة مراقبي جامعة الدول العربية في سورية حيث وصف المهمة بـ المسخرة فيقول على صفحته في فيسبوك :"بعد أكثر من عشر سنوات من حرب الإبادة التي يشنها الأسد على الشعب السوري طلعت الجامعة نفسها هي المسخرة" وقال في منشور اخر "ان كان ما يجري اليوم في #جامعة_الدول_العربية مع نظام الأسد هو الحق فمعناه ما حدث في 2011 باطل ويجب على الدول التي جمدت عضوية #بشار أن تعتذر للضحايا السوريين على فعل كلفهم الأنهار من الدماء والدموع"
محمد شازار اطلق فيديو ناري، قال ان البعض يعتقد اننا كسوريين غاضبين من ذهاب "المجرم السفاح" الى جدة، على اساس ان الجامعة العربية قدمت لنا الخيرات والرواتب والنعيم ، واننا كعرب يد واحدة وموقف واحد، وقال "راح او ماراح هذا لا يهمنا ولولا روسيا لكان نفق من 2014" وقال مخاطبا المؤيدين للاسد في الداخل السوري ان الدولار سيتحول الى 20 الف ليرة ، ودعا الناشط شازار الاسد الى اخذ وزير الزراعة السوري معه ليحدث العرب عن الكبتاغون
البعض الاخر منهم الناشط ماجد شمعة قال معقول ان تقوم بلاد الحرمين باعتقال بشار الاسد وتسليمه الى محاكم الجنايات الدولية لمحاسبته على جرائم الحرب التي ارتكبها
تلفزيون اورينت استذكرت الخطاب الناري للمندوب السعودي في الامم المتحدة عندما هاجم الرئيس السوري بشار الاسد الذي ادعى النصر على شعبه الاعزل متسببا بسقوط الاف الشهداء والمهجرين والمهددين بانعدام الامن الغذائي وفتح ابواب البلاد للارهابيين ودعمهم ليعيثوا فسادا في سورة
هادي العبدالله الاعلامي السوري المعارض قال"بدي ذكّر كل رئيس وملك و أمير رح يصافح بشار الأسد بالقمة العربية.. طلّع على إيديك منيح بعدها .. رح تلاقي عليهن دمّنا"
ووصل إلى مدينة جدة السعودية الرئيس السوري بشار الأسد، للمشاركة في القمة العربية 32، التي تستضيفها المملكة حيث يشارك لاول مرة منذ 12 عاما بعد تجميد مشاركات النظام في الجامعة العربية بسبب البطش الذي مارسه ضد السوريين خلال الثورة ضده
وكان في استقبال الاسد بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والى جانب الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.
وتاتي مشاركة النظام السوري في الاجتماعات في اعقاب قرار مجلس وزراء خارجية الدول العربية، في القاهرة وسبقه اجتماع في عمان وقبله في جدة حيث بحثت قضايا الخلاف بين الاطراف وتعهد النظام السوري بتلبية المطالب العربية وخاصة الافراد عن المعتقلين وتسهيل عودة اللاجئين