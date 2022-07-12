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كيف قارن نشطاء عرب صور ناسا بواقع الحال العربي؟

منشور 12 تمّوز / يوليو 2022 - 09:14
صورة نشرتها ناسا من الكون العميق
صورة نشرتها ناسا من الكون العميق

لم يخلو الامر عند النشطاء العرب من مقارنة هذه ثورة العلمية الكبيرة التي اعلنت عنها ناسا والصور الفضائية المذهلة التي التقطها التلسكوب الفضائي العملاق "جيمس ويب"، بالحال العربي المتراجع في بلادهم وبعض الافكار والخزعبلات والتخاريف التي لا يزال البعض يؤمن بها 

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ونشر الاعلامي و الناشط السوري قتيبة ياسين تغريده على صفحته على الفيس بوك سخر من تغريدات ناشط عراقي قارن بين الصور الكونية الفضائية وعمائم الشيوخ الايرانيين، وقال الناشط العراقي ان العمائم اهم من المجرات الاميركية 

 

كما نشر ناشط آخر صورة اعتبر ان النجوم والكواكب اصطفت لتكتب اسم الرئيس السوري بشار الاسد وعلق بالقول:

ما اعظمك يا سيادة الرئيس 

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏إذا تأملنا جيدا الصورة التي التقطها تلسكوب جيمس ویب للكون نلاحظ أن الأجرام والنجوم اصطفت لتكتب اسم بشار الأسد بأحرف من نور. ما أعظمك يا سيادة الرئيس وما أكبر اسمك عزك_یا _وطن #معي_انتوا؟‏'‏

 

في لبنان التي كان لها نصيب من المقارنة ، ويعلق اللبناني ziad itani على صفحته في تويتر ان صور ناسا كلفت 10 مليارات بينما صورة لبنان كلفت 40 مليار ، ونشر صورة مظلمة لبيروت  

 

 

بأي قدم سندخل الحمام

الناشطة ميساء ابو غنام قالت ان ناسا تكشف ان عمر الكون يزيد عن 13 مليار سنة، والعلم يتقدم بشكل جنوني يفوق إنجازات الإنسان منذ بدء الخليقة بآلاف المرات

العالم يعيش العلم ابداعا ونجاحا لاكتشاف حقيقة الإنسان وشعوب العالم العربي مازالت تفكر بدخول الحمام بالقدم اليمين أو اليسار وتفكر بالصراع السياسي وطرق التخلص من الفساد وتزيد قمع الحريات وتقتل الانثى وتعزز الفقر وووووو

 


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