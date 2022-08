كيف هنأ ولي العهد الاردني والدته الملكة رانيا بعيد ميلادها

يهنئ الديوان الملكي الهاشمي صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله بمناسبة عيد ميلادها، وكل عام وجلالتها بخير وصحة وسعادة



The Royal Hashemite Court extends its warmest wishes to Her Majesty Queen Rania Al Abdullah on the occasion of her birthday pic.twitter.com/Vl2WOIsrYZ