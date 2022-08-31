كيف هنأ ولي العهد الاردني والدته الملكة رانيا بعيد ميلادها

بشكل انيق ، وصورة لافته، هنا ولي العهد الاردني الامير حسين بن عبدالله الثاني، والدته الملكة رانيا العبدالله بعيد ميلادها الثاني والخمسين ، حيث نشر لها صورة في المطبخ اثناء طهي الطعام

‎الامير حسين كتب معلقا على الصورة: دوما الأم الحنونة رغم انشغالاتك… أمي الغالية، كل عام وأنتِ بخير وأسأل الله أن يحفظكِ ويرعاكِ

الديوان الملكي يهنئ الملكة رانيا

من جهته هنأ الديوان الملكي الهاشمي الملكة رانيا العبدالله بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف اليوم الاربعاء. ونشر الديوان صورة للملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، معلقا عليها: "يهنئ الديوان الملكي الهاشمي صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله بمناسبة عيد ميلادها، وكل عام وجلالتها بخير وصحة وسعادة".

يهنئ الديوان الملكي الهاشمي صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله بمناسبة عيد ميلادها، وكل عام وجلالتها بخير وصحة وسعادة



The Royal Hashemite Court extends its warmest wishes to Her Majesty Queen Rania Al Abdullah on the occasion of her birthday pic.twitter.com/Vl2WOIsrYZ — RHC (@RHCJO) August 31, 2022

من هي الملكة رانيا العبدالله ؟

حسب موقع ويكيبديا العالمي فان رانيا العبد الله (31 أغسطس 1970 -)، عقيلة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. هي ملكة المملكة الأردنية الهاشمية ومن أكثر السيدات الأوليات في الوطن العربي اهتمامًا بحقوق الطفل والمرأة.\

ولدت رانيا فيصل صدقي الياسين في الكويت لأبوين من أصل فلسطيني، وتزوجت الملك عبد الله الثاني عام 1993 قبل توليه العرش.

ولقبت بملكة الأردن بعد عدة شهور من تتويجه عام 1999.

كان والدها طبيبًا للأطفال في إحدى مستشفيات الكويت والذي ينحدر من أصول فلسطينية تحديداً من مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

درست رانيا في المدرسة البريطانية في الكويت، وحصلت على شهادة إدارة أعمال وحاسبات ومعلومات من الجامعة الأمريكية في القاهرة.

قبل زواجها من عبد الله، عملت في سيتي بنك وشركة أبل في مدينة عمان في الأردن.

رانيا أم لأربعة أبناء أكبرهم ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وكرست الكثير من الوقت للارتقاء بالتعليم من أجل مستقبل أفضل للأطفال الأردنيين.

ومن أبرز المشروعات التي بدأتها لتحقق هذا الهدف مشروع مدرستي، الذي انطلق عام 2008 ويهدف لصيانة البنية التحتية وتأهيل 500 مدرسة حكومية أردنية بشراكة بين القطاع العام والخاص.

وجائزة الملكة رانيا العبد الله للتميز التربوي التي انطلقت بناءً على توجيه منها.

وفي عام 2002، اختيرت عضوًا في المجلس التأسيسي للمنتدى الاقتصادي العالمي. لطالما اهتمت رانيا ببناء جسور بين الثقافات المختلفة، ونشر الوعي حول حقيقة الحضارة العربية والإسلامية.

نظرًا لهذه الجهود منحت جائزة الشمال -الجنوب من المركز الأوروبي