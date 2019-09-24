كيف يهرب الحجاج الايرانيون الاسلحة في حقائبهم؟

نشرت قناة “ثمانية” على موقع الفيديوهات “يوتيوب” فيلماً وثائقياً من إنتاجها يروي قصة اختطاف القنصل السعودي في طهران عام 1407.

ويروي الفيلم قصة اكتشاف السعودية تهريب مئات المتفجرات في حقائب الحجاج الإيرانيين، وهي قصّة تُحكى لأول مرة في فيلم وثائقي على لسان القنصل نفسه “رضا النزهة”.



وقال “النزهة” في معرض حديثه عن واقعة اختطافه أن أحد الأشخاص وهو جالس على مكتب في غرفة مجهولة بمطار طهران سأله “لماذا قتلتم الإيرانيين في مكة؟” فأجابه “نحن في مكه لا نقتل حجاج بيت الله حرام .. ولكن نخدمهم ونذلل الصعوبات التي تواجههم” ، وأضاف خلال روايته للموقف “فجأة شعرت بضربة على خدي الأيسر وتمالكت نفسي”.

وأضاف النزهة “عاد السؤال فأعدت الجواب وأعطاني ضربة ثانية وثالثه ورابعة حتى دفعني دفعة قوية أطاحني بها على الكراسي”.