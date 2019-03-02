كيم جونغ أون يتوجه إلى الصين بالقطار عائدا إلى بلده في ختام زيارته لفيتنام

غادر قطار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون محطة دونغ دانغ الفيتنامية السبت بالقطار متوجها إلى الصين، في ختام قمة عقدها في هانوي خلال الأسبوع الجاري مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصعد كيم في هذه المحطة الواقعة في شمال فيتنام، إلى القطار الذي تحرك ببطىء في هذه الرحلة الطويلة عبر الصين، كما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس.

أ ف ب