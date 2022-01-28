كيم جونغ أون يصنف فضلاته الآدمية باعتبارها "أسرار دولة"

يصنف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون فضلاته الآدمية باعتبارها "أسرار دولة" محمية، لدرجة أنه جرى تزويد سياراته وقطاره بمراحيض خاصة يحظر على أي شخص غيره استخدامها، والا فإن العقوبة هي الاعدام.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن أمر هذه المراحيض في تقرير نشرته الخميس، وقالت انه جرى تصميمها بحيث يمكنه من قضاء حاجته فيها أثناء تنقلاته بالسيارة.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر أن الزعيم الكوري الشمالي يخشى وقوع أي عينات من فضلاته (بوله وبرازه) في أيدي أطراف خارجية، ما سيمكنها من معرفة معلومات حول وضعه الصحي.

وقال مصدر كوري شمالي للصحيفة دون الكشف عن هويته، إن استخدام زعيم كوريا الشمالية مرحاضا عاما "أمر غير وارد".

وأشارت الصحيفة إلى أن المرحاض الشخصي للزعيم يخضع لحراسة مشددة، وأي شخص يتم الإمساك به وهو يستخدمه بدون إذن يخاطر بمواجهة حكم الإعدام.

وأثيرت مؤخرا شكوك حول الوضع الصحي لكيم، وخصوصا بعد ظهوره في أحدث إطلالاته وقد فقد من وزنه الكثير.

إحدى سيارات كيم حونغ أون

ورجحت مصادر أن يكون كيم يعاني من مرض خطير، بينما نفت وسائل إعلام كورية شمالية هذه الفرضية قائلة إن الزعيم يتبع نظاما غذائيا صحيا.

ويقال إن النظام الغذائي لكيم قد تحسن كثيرا، حيث استبعد الجبن السويسري الفاخر وسرطان البحر والكحول.

وتزعم المصادر أنه غير طرقه بعد أن بلغه استهلاكه للنبيذ ما يقارب 10 زجاجات يوميا.

يذكر ان وجود مرحاص خاص مخصص لكبار الشخصيات ليس أمرا غير معتاد، فأينما تسافر الملكة إليزابيث يكون هناك مرحاض ملكي مخصص لاستخدامها الخاص. ويقال إن الأمير تشارلز أيضا لديه مقعد مرحاض خاص يكون معه في رحلاته.