كيم: ملتزمون بالتخلي عن الأسلحة النووية

وافق كيم على زيارة موسكو لحضور قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا العام

أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الجمعة، التزام بلاده "الثابت" بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي، مؤكدا أن "ذلك يجب أن يتم على مراحل".



وأضاف جونغ أون خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في بيونغيانغ، أن "هناك نقطة شائكة رئيسية في محادثات كوريا الشمالية مع الولايات المتحدة، وهي أنها تريد نزع سلاح فعلي قبل أي تخفيف للعقوبات".



وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، فإن كيم وافق على زيارة موسكو لحضور قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا العام.



وكان وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو قال الخميس، إن "نائب الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ تشول سيتوجه لواشنطن لتسليم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة خطية من كيم جونغ أون".



وأضاف بومبيو خلال مؤتمر صحفي في مدينة نيويورك، أنه "إذا تخلت كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية، سيكون أمامنا مستقبل جيد"، مؤكدا أنه "بعد المباحثات مع الكوريين الشماليين يتضح أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح"، متوقعا في الوقت ذاته أن "بيونغيانغ تفكر في اعتماد تحول استراتيجي".

وفي سياق متصل، قال مسؤول في سول إن "كوريا الشمالية اقترحت خلال محادثات رفيعة المستوى الجمعة، أن تقيم الكوريتان احتفالات مشتركا في كوريا الجنوبية خلال الشهر الجاري، في ذكرى القمة التاريخية التي عقدت بين الكوريتين عام 2000.



وأضاف المسؤول ذاته أن كوريا الشمالية اقترحت مشاركة مسؤولين وسياسيين وأعضاء من القطاع الخاص من الجانبين في الاحتفال المشترك.



يشار إلى أن الكوريتين عقدتا قمة تاريخية في المنطقة منزوعة السلاح، ضمن سلسلة أنشطة دبلوماسية تهدف إلى تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية، وتجددت قمة ثانية مفاجئة السبت الماضي.



وناقش الجانبان سبل متابعة الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال أول قمة بين كيم ومون في نيسان/ أبريل، والتي شملت التعاون على المستوى العسكري والرياضي وفي شؤون الغابات.