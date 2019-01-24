الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

أبدى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "ارتياحه الكبير" لتلقيه رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع اقتراب عقد قمة جديدة بينهما أواخر فبراير المقبل يحتمل أن تعقد في فيتنام.

وأشارت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الخميس، إلى أن كيم "أثنى على الرئيس ترامب لإظهاره اهتماماً كبيراً بالقمة الثانية" المزمع عقدها بينهما.

وأعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال اجتماع مع وفد بلاده، الذي عاد من الولايات المتحدة بعد لقاء مع الرئيس ترامب، أعرب عن ارتياحه لنتائج المفاوضات وأعطى تعليماته لتنفيذ "تحضيرات عملية مناسبة" للقمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

والتقى الرئيس الأمريكي ترامب في 18 يناير الجاري في واشنطن مع نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل في كوريا الديمقراطية ، كيم يونغ تشول. بعد ذلك، تم الإعلان عن القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الديمقراطية، وسيتم الإعلان عن مكانها في وقت لاحق. وذكرت وسائل الإعلام أن المكان المرجح قد يكون فيتنام.

وعقد اجتماع ترامب وكيم جونغ أون الأول في سنغافورة في يونيو 2018، وأكد الطرفان في ختامه التزامهما بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.