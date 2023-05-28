كييف تتعرض لهجمات روسية مكثفة

دوت صافرات الإنذار في معظم مقاطعات أوكرانيا، بما فيها العاصمة كييف، التي تعرضت لهجوم جوي الليلة الماضية بأكثر من 40 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا.

وأفاد مسؤولون في الإدارة العسكرية في كييف، بأن معظم المسيرات التي أطلقتها روسيا قد تمخ اسقاطها في المجال الجوي للعاصمة.

وأعلن فيتالي كليتشكو، عمدة بلدية العاصمة الأوكرانية كييف، عن تدمير مستودع في حي غولوسيفسكي جراء حريق ناجم عن سلسلة انفجارات حدثت مؤخرًا.

ووفقا لحسابه على تيليغرام، بين كليتشكو، أن هذه الانفجارات تسببت في تدمير هياكل المباني على مساحة إجمالية قدرها 1000 متر مربع.

وحسبما أعلن كليتشكو، فقد توفي شخص مدني في كييف جراء هجوم "هائل" بالطائرات المسيرة التي استهدفت المدينة

وأفاد بأن امرأة تبلغ من العمر 35 عامًا نقلت إلى المستشفى، في حين توفي رجل يبلغ من العمر 41 عامًا، وأشار إلى سقوط حطام طائرة مسيرة قرب محطة وقود.

وتستهدف القوات الروسية كييف منذ بداية شهر مايو/أيار، ولا تزال العملية العسكرية جارية.