كييف تتعرض لهجوم مكثف بالمسيرات

البوابة - أعلن سلاح الجو الأوكراني، أن كييف تعرضت مساء أمس الأربعاء، لضربات جوية روسية مكثفة عبر الطائرات المسيرة، تعتبر الأعنف منذ بداية السنة الحالية 2023.

وقال سلاح الجو: "إنه بالتعاون مع وحدات الدفاع الجوي، تم اسقاط 18 مسيرة، من اصل 24 مسيرة، من نوع شاهد 136/131 أطلقتها القوات الروسية".

وتأتي الضربات الروسية المكثفة، بعد اتهام موسكو لأوكرانيا بالوقوف وراء الهجوم على الكرملين، بمسيرتين مفخّخيتن، لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، سيرغي بوبكو، إن هذا هو اليوم الثالث من محاولات شن ضربات على المدينة في أيار/مايو، بطريقة غير مسبوقة منذ بداية هذه السنة.

وأضاف بوبكو، إنه وبحسب المعلومات الأولية، فإن قوات الدفاع الجوي تصدت لكل صواريخ العدو والمسيّرات فوق كييف.

ونفى بوبكو، وقوع إصابات خلال الهجوم الروسي، مشيرا إلى سقوط حطام الطائرات المسيّرة على أجزاء مختلفة من "كييف".

وكانت موسكو، قد توعدت يوم أمس الأربعاء، برد ساحق وشديد ضد كييف، على خلفية الهجوم على الكرملين، على الرغم من نفي أوكرانيا أي علاقة لها بالهجوم.