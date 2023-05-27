كييف تطلب من برلين تزويدها بصوارخ قادرة على ضرب موسكو

أفادت تقارير نُشرت في صحيفة غربية، بأن كييف طلبت رسميًا من برلين للحصول على صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز "توروس"، القادرة على الوصول إلى العاصمة الروسية موسكو.

ووفقًا لتلك التقارير، أُطلقت مبادرة لتزويد أوكرانيا بصواريخ كروز توروس، من قِبَل رودريخ كيزيفيتر، العضو في مجلس النواب الألماني الاتحادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تحدث عن هذا الموضوع، بخصوص إرسال الصواريخ، خلال زيارته إلى برلين في أوائل مايو.

وعلى الرغم من عدم تعليق ممثل المستشار الألماني على ذلك، أكدت وزارة الدفاع الألمانية أن أوكرانيا قد طلبت شراء صواريخ توروس.

ووفقًا للصحيفة المذكورة، يمكن استخدام صواريخ توروس على مقاتلات "إف-16"، التي وعدت الدول الغربية سابقًا بتزويد أوكرانيا بها. ومع ذلك، تواجه برلين تحديًا كبيرًا نظرًا لخصائص ومدى هذه الصواريخ.

توضح الصحيفة أنه ليس الجميع يعتقد أن أوكرانيا ستستخدم صواريخ توروس بحكمة. فصاروخ كروز الألماني يمتلك مدى يصل إلى 500 كيلومتر، مما يعني أنه يمكنه الوصول إلى موسكو من الحدود الأوكرانية. وبالتالي، يخشى البعض أنه في حالة وجود ضرورة ملحة، قد يؤدي توفر هذه الصواريخ إلى تصعيد الحرب دون مراعاة أي تداعيات قد تنتج عن ذلك.