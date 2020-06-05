لأول مرة.. العراق يسجل أكثر من ألف إصابة بكورونا خلال يوم واحد

زادت الحالات المسجلة في العراق بواقع ثلاثة أمثال في غضون حوالي ثلاثة أسابيع.

قالت وزارة الصحة إن العراق سجل أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد للمرة الأولى يوم الجمعة، وإن العدد الإجمالي للإصابات يقترب من عشرة آلاف حالة مؤكدة.

وأضافت أن ما لا يقل عن 285 شخصا لاقوا حتفهم‭ ‬في العراق بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

ورصدت الوزارة 1006 حالات إصابة جديدة يوم الجمعة من بين 9846 إجمالا.

وزادت الحالات بواقع ثلاثة أمثال في غضون حوالي ثلاثة أسابيع.

