لأول مرة.. بدء تسجيل النساء في الجيش الكويتي

لأول مرة منذ تأسيس الكويت، أعلن الجيش الكويتي رسميا، فتح باب التسجيل للنساء الراغبات للتطوع والالتحاق بصفوف الجيش.

ونشرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، أمس الأربعاء، فتح الباب أمام النساء للتطوع والالتحاق بالجيش الكويتي، وبدء عملية تسجيلهن في الجيش.

وكان وزير الدفاع الكويتي، حمد العلي، قد أصدر في أكتوبر الماضي قرارا يسمح للنساء لأول مرة بالالتحاق بالجيش بصفة ضباط ومجندات، بعدما اقتصر دورهن في السابق على تخصصات مدنية، وهو ما يعتبر قرارا تاريخيا في البلاد من وقت إعلان تأسيسها.وبحسب بيان رئاسة الأركان: "فتح باب التطوع للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كضباط صف وأفراد من العنصر النسائي، لحملة الشهادات الجامعية والدبلوم والثاني عشر وحملة شهادات الحادي عشر وما دون".

تعلن رئاسة الاركان العامة للجيش الكويتي عن فتح باب التسجيل للعنصر النسائي .

.#الجيش_الكويتي #العنصر_النسائي pic.twitter.com/HmKZOyCe0G — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) December 15, 2021

وأضاف البيان أن "على الراغبات بالتطوع التسجيل عن طريق موقع وزارة الدفاع الخاص بفرع تجنيد المتطوعين، وذلك اعتبارا من تاريخ 19 ديسمبر الجاري وحتى 2 يناير 2022".

ومن بين الشروط العامة التي يجب أن تتوفر في النساء اللاتي يمكنهن الالتحاق بالجيش الكويتي أن تكون حاملة الجنسية الكويتية.

وأن تكون أتمت من العمر 18 عاما ولم تتجاوز 26 سنة، ولائقة صحيا ومحمودة السيرة وتجتاز المقابلة الشخصية.

ومن بين الشروط الواجب توافرها "ألا يكون قد سبق الحكم عليها في عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليها اعتبارها".

ويشترط في النساء المتقدمات أن تكون الشهادة الدراسية الحاصلة عليها معتمدة ومصدقة من الجهات الرسمية بالكويت، وأن تنهي عملها من الجهة التي تعمل بها وفقا للأنظمة والقوانين المتبعة.