لأول مرة.. طائرة "إسرائيلية" تهبط في الخرطوم

هبطت طائرة "إسرائيلية" صباح يوم الثلاثاء، في العاصمة السودانية "الخرطوم"، دون معرفة أسباب ذلك.

وكشف الصحفي الإسرائيلي إيتاي بلومنتال المحرر بصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن طائرة إسرائيلية من نوع (N84UP) هبطت في العاصمة السودانية الخرطوم.

يشار إلى أن أول طائرة إسرائيلية، حلّقت على نحو رسمي معلن، للمرة الأولى فوق سماء السودان، بتاريخ 16 شباط/ فبراير 2020.

وجاء ذلك بعد لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي الفريق الأول عبد الفتاح البرهان، بتاريخ 3 شباط (فبراير) 2020، بدعوة من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني.

وذكر التقرير أن شركة "لاتام"، التي تحلق طائراتها من دول أمريكا اللاتينية إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، ستنفذ يوم غد الثلاثاء، أول رحلة جوية عبر المسار الجديد، الذي سيختصر وقت التحليق من أمريكا اللاتينية إلى "إسرائيل" بنحو ساعتين، بينما تستغرق الرحلة حالياً 13 ساعة.

وحسب التقرير، من المقرر أن تتم الرحلات المباشرة، التي ستنفذها طائرات "Boeing 787 Dreamliner"، فوق أراضي الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان ومصر.

ومن المتوقع أن تنخفض مدة مسار الرحلة من إسرائيل إلى أمريكا اللاتينية ساعتين؛ وتصبح 12 ساعة بدل 14 حالياً.

وتشغل الشركة اللاتينية 3 رحلات أسبوعية إلى "إسرائيل" من عاصمة تشيلي سانت دييغو، وتأخذ الطائرة في طريقها استراحة للتزود بالوقود ونقل مزيد من الركاب في ساو باولو بالبرازيل، ومن هناك تنطلق مباشرة إلى "إسرائيل".

وسبق أن أعلن البرهان، بعد اللقاء مع نتنياهو، أن بلاده ستسمح للطائرات المتوجهة إلى "إسرائيل" والتي تأتي منها بالتحليق فوق الأجواء السودانية، باستثناء شركة "إل عال" الإسرائيلية.

ولاحقاً أكد نتنياهو بعد هذا الاجتماع "تحليق أول طائرة إسرائيلية فوق الأجواء السودانية"، وذلك بعد أن كشفت "يديعوت أحرونوت"، الشهر الماضي، أن طائرة إسرائيلية قامت برحلة مباشرة من مدينة كينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى "إسرائيل" أثناء تحليقها فوق الأجواء السودانية.